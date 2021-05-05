В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще шестерых человек

Общество 05.05.2021 17:14
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05.05.2021 17:14
В Волгоградской области список умерших от коронавируса пополнился новым жертвами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, врачам не удалось спасти жизни 67-летнего и 75-летнего волгоградцев, 67-летней и 70-летней жительниц Калачевского района, 61-летнего мужчины из Старополтавского района и 62-летнего жителя Жирновского района. Всего в регионе уже 1138 человек умерли от этого заболевания. При этом за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 96 человек. Чуть меньше – 93 человека – вылечились от COVID-19.
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