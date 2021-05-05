



С необычного сюрприза началось сегодняшнее утро для волгоградских ветеранов, проживающих в доме №7 по ул. 7-ой Гвардейской дивизии. Как сообщает ИА «Высота 102», артисты Дома офицеров волгоградского гарнизона устроили во дворе дома настоящий концерт для заслуженных горожан – Ираиды Павловны Федотовой и Михаила Васильевича Терещенко - и исполнили для них песни военных лет.





Выступление артистов с удовольствием послушали и посмотрели и другие жители многоэтажки. Затем воспитанники юнармии поздравили ветеранов букетами гвоздик.





Напомним, традиция проводить концерты во дворах домов, где живут ветераны, в Волгограде существует уже не первый год. Такая задумка пришлась по душе и ветеранам, и их соседям.