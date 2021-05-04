Общество

Доедем без такси: опубликован график работы общественного транспорта Волгограда в День Победы

Общество 04.05.2021 17:15
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04.05.2021 17:15


В День Победы, 9 мая, автобусы, троллейбусы и трамваи в Волгограде будут курсировать до 23:00, скоростные трамваи — до полуночи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, решение о продлении работы общественного транспорта было принято для удобства и обеспечения безопасности гостей праздничных мероприятий.
Общественный транспорт, следующий по проспекту им. Ленина, с 16.00 временно не будет останавливаться на остановках «Мамаев курган» и «Центральный стадион».
Интервал движения подземного транспорта сократят до минимума в период с 22.00 до 23.00, когда пассажиропоток будет максимальным. После 23.00 интервал на маршрутах составит около 10 минут. Последнее отправление от станции «Ельшанка» в 23.30. С 22 до 23 часов в Центральном районе от конечной остановки «Детский центр» с минимальным интервалом будут отъезжать трамваи №№1, 2, 4, 10, курсирующие в Советский, Дзержинский и Ворошиловский районы. В Краснооктябрьский, Тракторозаводский и Дзержинский районы волгоградцы смогут доехать на троллейбусах №№9, 12 и 15А.
В православный праздник Красная горка, который в этом году также выпадает на 9 мая, дополнительно организуют работу 13 маршрутов из города до кладбищ. На дороги выйдут 70 автобусов, которые будут работать с 09.00 до 15.00. В шести районах Волгограда автобусы будут выдвигаться с конечных остановок по мере заполнения. Для оплаты поездки жители города смогут воспользоваться наличными, картой «Волна», льготными и общегражданскими проездными билетами.

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