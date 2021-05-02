









Полицейские в Волгоградской области проводят проверку по факту перевозки в автобусе, который направлялся из Москвы в Дагестан, дикого животного. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне рейсовый автобус был остановлен для плановой проверки на рубежном посту «Чапурниковский» в Светлоярском районе.

В ходе осмотра в багажном отсеке автобуса была обнаружена клетка с обезьяной. Владелец груза – 21-летний житель Махачкалы документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, предъявить не смог.

По словам мужчины, он приобрел обезьяну в Москве по объявлению в интернете и перевозил к себе домой в Дагестан для содержания в вольере своего частного домовладения. Предположительно, некрупное животное является яванской макакой. В настоящее время ее осматривают ветеринары.

Отметим, что экзотических животных волгоградская полиция находит уже не в первый раз. Так, в январе 2020 года в Волгоградскую область 24-летний житель Дагестана нелегально ввез львенка и обезьяну. Документы на животных он предоставить не смог. Также нелегально и с нарушением санитарных норм через Волгоград летом 2020 года пытались провезти маленького львенка в багажном отделении рейсового автобуса «Махачкала-Москва».

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области