Волгоградская полиция проверяет публикацию интернет-тролля, оскорбившего жертв ДТП в Ставрополье





Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области назначил проверку по факту размещения в социальной сети «ВКонтакте» кощунственной информации о жертвах трагедии, произошедшей накануне в Ставропольском крае. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального Главка.

Человек, зарегистрированный в сети под именем Артема Самойлова и указавший город проживания Верхний Тагил, опубликовал на своей странице шокировавший читателей пост. В тексте автор с использованием нецензурной лексики поглумился над воспитанницами волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2, погибшими в ДТП по пути на соревнования в Ставрополье. Аналогичный материал интернет-тролль размещал в комментариях под публикациями одного из тематических волгоградских сообществ.

Напомним, трагедия с участием детской баскетбольной команды произошла 30 апреля на трассе в Грачевском районе Ставропольского края. Легковой автомобиль при обгоне грузовика столкнулся с ним по касательной, после чего тягач врезался в автобус, перевозивший детей. Жертвами аварии стали пятеро девочек, девять подростков и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.