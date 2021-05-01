Волгоградская полиция проверяет публикацию интернет-тролля, оскорбившего жертв ДТП в Ставрополье

Расследования 01.05.2021 22:42
0
01.05.2021 22:42
Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области назначил проверку по факту размещения в социальной сети «ВКонтакте» кощунственной информации о жертвах трагедии, произошедшей накануне в Ставропольском крае. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального Главка.
Человек, зарегистрированный в сети под именем Артема Самойлова и указавший город проживания Верхний Тагил, опубликовал на своей странице шокировавший читателей пост. В тексте автор с использованием нецензурной лексики поглумился над воспитанницами волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2, погибшими в ДТП по пути на соревнования в Ставрополье. Аналогичный материал интернет-тролль размещал в комментариях под публикациями одного из тематических волгоградских сообществ.
Напомним, трагедия с участием детской баскетбольной команды произошла 30 апреля на трассе в Грачевском районе Ставропольского края. Легковой автомобиль при обгоне грузовика столкнулся с ним по касательной, после чего тягач врезался в автобус, перевозивший детей. Жертвами аварии стали пятеро девочек, девять подростков и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.
Реклама
Семерых пострадавших в страшном ДТП в Ставропольском крае волгоградцев перевезут в московские клиники01.05.2021 20:40
Расследования 01.05.2021 20:40
Момент страшного ДТП в Ставрополье с автобусом волгоградской детской команды попал на видео01.05.2021 15:46
Расследования 01.05.2021 15:46
В районе Ставрополья введен режим ЧС из-за страшного ДТП с автобусом из Волгограда30.04.2021 20:55
Расследования 30.04.2021 20:55
Медики спасают оставшихся в живых детей из Волгограда, пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье30.04.2021 20:04
Расследования 30.04.2021 20:04
Под Волгоградом главу поселения отстранили от должности и отправили под домашний арест30.04.2021 17:42
Расследования 30.04.2021 17:42
Машины и деньги арестовали в Волгоградской области по делу о незаконном обороте алкоголя и табака30.04.2021 15:49
Расследования 30.04.2021 15:49
Обвиняемого в терроризме подростка из Волгограда пока оставят в психбольнице30.04.2021 14:32
Расследования 30.04.2021 14:32
Волонтеры выдвинулись на поиски пропавшей девушки в Урюпинске Волгоградской области30.04.2021 09:02
Расследования 30.04.2021 09:02
Бывшего куратора госзаказов волгоградской оборонки этапируют на зону29.04.2021 15:30
Расследования 29.04.2021 15:30
В Волгограде фигурантов дела о взятке в 1 миллион рублей оставили под стражей29.04.2021 12:57
Расследования 29.04.2021 12:57
Контрактника из Волгоградской области оштрафовали за попытку удушения полицейского29.04.2021 12:29
Расследования 29.04.2021 12:29
К поискам пропавшей девушки из Урюпинска Волгоградской области подключились добровольцы29.04.2021 10:36
Расследования 29.04.2021 10:36
Опубликовано видео горящего байкера в Волгограде29.04.2021 10:34
Расследования 29.04.2021 10:34
В Волгограде бывший зэк зарезал двоих человек28.04.2021 19:54
Расследования 28.04.2021 19:54
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обреза28.04.2021 15:06
Расследования 28.04.2021 15:06
Реклама