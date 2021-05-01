Около кладбищ в Волгограде ограничат движение





В дни православных праздников на подъездах к кладбищам будет приостановлено движение транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, подъездные дороги к погостам станут свободными от транспорта 2 и 9 мая с 6-00 до 17-00. Ограничительные мероприятия вводятся для того, чтобы избежать скопления личного транспорта на подъездах к местам погребений в период празднования Пасхи и Красной Горки, а также обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта для перевозки горожан.

Пешеходными станут территории рядом с кладбищами по ул. Землячки от пр. им Жукова до Института гигиены, а также по ул. Батумской, Южно-Украинской и на съезде с Третьей Продольной магистрали. Объезд территории возможен по ул. Ангарской, Хорошева, пр. им. Жукова.

Пешеходный режим также вводится на ул. К. Либкнехта от пр. им. Жукова до Дмитровского кладбища и на прилегающих дорогах по ул. Рионской, Истринской, Ингульской. Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге ул. им. Хорошева.

В Кировском районе недоступной для движения личного автотранспорта станет территория вдоль улиц Абганеровской, Лавровой, Майской, Красных партизан, Клязьминской, пер. Советскому и Майскому. Объехать указанные участки можно по ул. Майской и ул. Строительной.

Напомним, в Пасхальное воскресенье на 13 специальных маршрутов выйдут порядка 70 автобусов большой вместимости, которые доставят к месту назначения всех желающих посетить в этот день кладбище. Дополнительный транспорт будет работать с 9 до 15 часов. Через неделю 9 мая, во время христианского праздника Красная горка дополнительные автобусы вновь выйдут на те же маршруты.

Кроме того, для обеспечения безопасности горожан, желающих принять участие в пасхальном богослужении в Казанском кафедральном соборе, с 22 -00 1 мая до 7-00 2 мая будет приостановлено движение транспорта по ул. Кузнецкой от ул. Елецкой до ул. Новоузенской и по ул. Липецкой от проезда, соединяющего улицу Кузнецкую и Елецкую до улицы Буханцева.



