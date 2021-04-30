Губернатор Волгоградской области сделал прививку от коронавируса











Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его семья сделали прививку от COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом глава региона сам рассказал на сегодняшней встрече с руководителями ветеранских организаций.

Выступая на заседании Совета ветеранов, которое проходило в ГДЮЦ, Андрей Бочаров призвал пожилых граждан не откладывать вопрос вакцинации.

«Когда мы с членами семьи, с детьми обсуждали вопрос вакцинации, пришли к единому мнению – нужно вакцинироваться, и молодому поколению тоже, чтобы не занести эту заразу бабушкам и дедушкам. Вы являетесь авторитетными людьми – ваш пример очень ценен и важен. Важно, чтобы в этом вопросе вы сами сказали свое веское слово», — обратился к ветеранам глава региона.

Напомним, прививочная кампания от коронавируса в Волгоградской области началась 18 января. Первую аппликацию вакцины получили 218 тысяч человек, 121 тысяча человек вакцинировались полностью. В муниципалитетах функционируют 62 стационарных прививочных пункта, ещё 11 организованы в торговых центрах Волгограда и Волжского, один — в городском ДК Фролово.