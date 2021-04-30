Сотрудники ВОЛМА позаботились о благоустройстве территории вокруг завода в Волгограде





ВОЛМА — производитель №1 на рынке сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит среди отечественных брендов, является ярким примером социально-ответственного бизнеса. Предприятие, две производственные площадки и управляющая компания которого находятся в Волгограде, на протяжении многих лет уделяет повышенное внимание экологичности и защите окружающей среды.

Социальная ответственность и разумное потребление — ценности, которые разделяют и сотрудники группы компаний. Персонал активно участвует в таких проектах, как сбор макулатуры и бережное отношение к ресурсам, а каждой весной дружной командой выходит на субботник, приводя в порядок улицы и сквер, расположенные возле территории завода.





Очередной субботник прошел в четверг, 28 апреля. В мероприятии по благоустройству, приуроченному к 90-летию Советского района, приняли участие как работники производства, так и офисные сотрудники.

Напомним, что завод «ВОЛМА-Волгоград» располагается в географическом центре города — поселке Купоросный Советского района, где вплотную примыкает к жилым кварталам. Возможность столь близкого расположения производственной площадки к местам проживания горожан, обеспечена полной экологической безопасностью производственного цикла при выпуске гипсовых материалов.

«Приятно видеть, с каким энтузиазмом наши сотрудники регулярно принимают участие в мероприятиях по благоустройству территории вокруг завода и офиса управляющей компании, — отметил генеральный директор УК «ВОЛМА» Владимир Овчинцев. — С одной стороны это способ проявить свою гражданскую позицию и ответственность, позаботиться о чистоте общественных мест, которые посещаешь почти ежедневно. С другой – отличный тимбилдинг, возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Отдельно отмечу, что мероприятие полностью добровольное, каждый принимает решение о его посещении самостоятельно, но, как можете видеть, недостатка в рабочих руках нет, сегодня приехали даже сотрудники, которые большую часть времени продолжают трудиться в удаленном формате из дома».

Мероприятия по благоустройству прилегающей к заводам территории пройдут на заводах «ВОЛМА» и в других регионах – Московской, Челябинской и Оренбургской областях, а также в Адыгее и Татарстане.



