



Территория музея «Старая Сарепта» в Красноармейском районе превратится в эко-парк с игровым городком, уличной библиотекой и скалодромом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на разработку проекта по благоустройству уже объявлен аукцион. Заявку можно подать до 11 мая на открытой платформе муниципалитета. Подрядная компания, победившая в аукционе, должна будет разработать проект комплексного восстановления общественного пространства. В него будут входить монтаж поливочного водопровода и системы освещения, озеленение, обустройство пешеходных дорожек и парковочных мест. Подрядчик также установит стенды с информационной навигацией, входные арки, секции с уличной библиотекой, беседки и детские игровые площадки.





Зона, прилегающая к музею «Старая Сарепта», наряду с другими девятью территориями участвует в рейтинговом голосовании по благоустройству общественных пространств. Жители Волгограда смогут сами определить, какая территория будет первой на очереди по облагораживанию в 2022 году. Программа поддерживается в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется с 2017 года. Так, в этом году планируется благоустроить 8 рекреационных зон, которые победили в голосовании в прошлом году. На сегодняшний день уже ведутся работы на пешеходной зоне по ул. Дзержинского в Тракторозаводском районе, в Краснооктябрьском районе обновляют площадь перед театром «Царицынская опера» и бульварную зону по ул. Г. Титова, ожидают преображение сквер им. 8 марта в Центральном районе и улицу Казахская в Советском районе, продолжается строительство парка на территории микрорайона «Долина».

Фото: пресс-служба мэрии Волгограда.