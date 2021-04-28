ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками

Общество 28.04.2021 17:40 Новости компаний
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28.04.2021 17:40 Новости компаний
ВТБ усиливает защиту своих клиентов от злоумышленников и готовится внедрить новые инструменты финансовой безопасности.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в ВТБ Онлайн появится определитель мошеннических звонков, сервис по проверке подлинности web-адресов, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC. Кроме того, клиентам станет доступна услуга страхования счетов и карт во всех банках. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Специалисты ВТБ фиксируют рост количества мошеннических атак в России по итогам первого квартала. Злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии и фишинга. По итогам января-марта ВТБ отклонил на 37% больше мошеннических операций - свыше 88 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Объем спасенных средств клиентов вырос на 10%, до 2 млрд рублей. ВТБ заблокировал в четыре раза больше фишинговых ресурсов, а также выявил в 1,5 раза больше подозрительных устройств и карт клиентов по сравнению с предыдущим кварталом.
«Главным приоритетом для нас является обеспечение безопасности данных и средств наших клиентов. ВТБ успешно внедрил системы голосового антифрода в работе контакт-центра и применяет биометрическую идентификацию клиентов с помощью голосовых слепков, усилил безопасность обновленного ВТБ Онлайн. Учитывая рост количества мошеннических атак в России, мы должны быть на два шага впереди мошенников, поэтому постоянно совершенствуем технологии и внедряем новые степени защиты», - подчеркнул Анатолий Печатников.
Уже в мае в ВТБ Онлайн для некоторых операций появится процедура проверки с использованием технологии NFC: при проведении подозрительной транзакции система попросит приложить карту к телефону для дополнительной верификации клиента. Во втором квартале ВТБ запустит новую для рынка услугу страхования счетов и карт от мошенничества во всех банках РФ. Она позволит защитить средства страхователя от случаев несанкционированного списания в результате фишинга, скимминга, действий мошенников в офисе банка с использованием поддельных документов, получения наличных мошенниками в POS-терминале или интернет-банке, действия вредоносного ПО на гаджетах клиента или интернет-мошенничества.
В третьем квартале в ВТБ Онлайн появится определитель мошеннических звонков. При входящем вызове на экране клиент увидит подсказку - спам, реклама, мошенники или полезный звонок. Кроме того, для предотвращения мошеннических операций по картам клиента банк запустит новую модель на основе искусственного интеллекта. Технология позволит обнаружить потенциальную опасность при совершении банковской операции в ВТБ Онлайн на основе мгновенного анализа доступных массивов Big Data.
До конца года в ВТБ Онлайн появится сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты убедились в благонадежности ссылки на оплату стороннего ресурса.
«Мы настоятельно рекомендуем клиентам не терять бдительности в любой ситуации. Большинство попыток мошенничества основаны на методах обмана и манипуляций, чтобы получить конфиденциальную информацию от клиентов. Специалисты банка никогда не будут запрашивать у граждан данные по картам, счетам или по одноразовым паролям. Поэтому вне зависимости от новейших технологий, которые внедряет банковское сообщество для борьбы с мошенниками, основным инструментом борьбы за сохранность своих средств является внимание и бдительность клиента», - отметил топ-менеджер ВТБ.
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