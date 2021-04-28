Общество

ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками

Общество 28.04.2021 17:40 Новости компаний
0
28.04.2021 17:40 Новости компаний


ВТБ усиливает защиту своих клиентов от злоумышленников и готовится внедрить новые инструменты финансовой безопасности. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в ВТБ Онлайн появится определитель мошеннических звонков, сервис по проверке подлинности web-адресов, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC. Кроме того, клиентам станет доступна услуга страхования счетов и карт во всех банках. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Специалисты ВТБ фиксируют рост количества мошеннических атак в России по итогам первого квартала. Злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии и фишинга. По итогам января-марта ВТБ отклонил на 37% больше мошеннических операций - свыше 88 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Объем спасенных средств клиентов вырос на 10%, до 2 млрд рублей. ВТБ заблокировал в четыре раза больше фишинговых ресурсов, а также выявил в 1,5 раза больше подозрительных устройств и карт клиентов по сравнению с предыдущим кварталом.
«Главным приоритетом для нас является обеспечение безопасности данных и средств наших клиентов. ВТБ успешно внедрил системы голосового антифрода в работе контакт-центра и применяет биометрическую идентификацию клиентов с помощью голосовых слепков, усилил безопасность обновленного ВТБ Онлайн. Учитывая рост количества мошеннических атак в России, мы должны быть на два шага впереди мошенников, поэтому постоянно совершенствуем технологии и внедряем новые степени защиты», - подчеркнул Анатолий Печатников.
Уже в мае в ВТБ Онлайн для некоторых операций появится процедура проверки с использованием технологии NFC: при проведении подозрительной транзакции система попросит приложить карту к телефону для дополнительной верификации клиента. Во втором квартале ВТБ запустит новую для рынка услугу страхования счетов и карт от мошенничества во всех банках РФ. Она позволит защитить средства страхователя от случаев несанкционированного списания в результате фишинга, скимминга, действий мошенников в офисе банка с использованием поддельных документов, получения наличных мошенниками в POS-терминале или интернет-банке, действия вредоносного ПО на гаджетах клиента или интернет-мошенничества.
В третьем квартале в ВТБ Онлайн появится определитель мошеннических звонков. При входящем вызове на экране клиент увидит подсказку - спам, реклама, мошенники или полезный звонок. Кроме того, для предотвращения мошеннических операций по картам клиента банк запустит новую модель на основе искусственного интеллекта. Технология позволит обнаружить потенциальную опасность при совершении банковской операции в ВТБ Онлайн на основе мгновенного анализа доступных массивов Big Data.

 

До конца года в ВТБ Онлайн появится сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты убедились в благонадежности ссылки на оплату стороннего ресурса.

 

«Мы настоятельно рекомендуем клиентам не терять бдительности в любой ситуации. Большинство попыток мошенничества основаны на методах обмана и манипуляций, чтобы получить конфиденциальную информацию от клиентов. Специалисты банка никогда не будут запрашивать у граждан данные по картам, счетам или по одноразовым паролям. Поэтому вне зависимости от новейших технологий, которые внедряет банковское сообщество для борьбы с мошенниками, основным инструментом борьбы за сохранность своих средств является внимание и бдительность клиента», - отметил топ-менеджер ВТБ.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
28.04.2021 18:01
Общество 28.04.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 17:05
Общество 28.04.2021 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 15:44
Общество 28.04.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 15:14
Общество 28.04.2021 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 14:12
Общество 28.04.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 11:47
Общество 28.04.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 09:51
Общество 28.04.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 08:49
Общество 28.04.2021 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 20:25
Общество 27.04.2021 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 15:24
Общество 27.04.2021 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 14:22
Общество 27.04.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 09:43
Общество 27.04.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 08:28
Общество 27.04.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:43
Общество 26.04.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:22
Общество 26.04.2021 17:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:21
Под Волгоградом затапливает наполовину расчищенное криминальным подрядчиком озероСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
В Волгограде бывший зэк зарезал двоих человекСмотреть фотографии
19:54
Волгоградское отделение Сбербанка увеличило объёмы выданных кредитов застройщикам регионаСмотреть фотографии
18:01
Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопроводаСмотреть фотографии
17:32
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:05
В администрации Волгоградской области - новая отставкаСмотреть фотографии
15:44
Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятникаСмотреть фотографии
15:36
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питанияСмотреть фотографии
15:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчикахСмотреть фотографии
15:14
Депутаты Волгоградской облдумы затевают новый референдум о времени со старым вопросомСмотреть фотографии
15:06
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обрезаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде открылась навигация до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
13:58
Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в СочиСмотреть фотографии
13:58
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновниковСмотреть фотографии
12:52
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФовСмотреть фотографии
12:25
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотиныСмотреть фотографии
12:14
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список конечных остановокСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»Смотреть фотографии
10:17
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Учительница проиграла борьбу за место мэра Михайловки Волгоградской области чиновникуСмотреть фотографии
08:49
Столица российской провинции в Волгоградской области осталась без теплаСмотреть фотографии
21:55
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-каналСмотреть фотографии
20:25
"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую ЛунуСмотреть фотографии
18:34
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 