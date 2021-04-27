Жители Волгоградской области вкладываются в дачи

Общество 27.04.2021 08:28
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27.04.2021 08:28
Волгоградская область в первом квартале этого года оказалась в передовиках среди регионов ЮФО по темпам жилищного строительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, рост этого показателя составил 162% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе за это время было построено 178,9 тысячи квадратных метра жилья. Выше темпы жилищного строительства только в Астраханской области – 176,5%, но здесь возведено 127,5 тыс. кв.м. жилья.
Аутсайдером по темпам жилищного строительства стала Ростовская область – 457,9 тыс. квадратов. Падение темпов по сравнению с первым кварталом прошлого года составило 15% в этом регионе. Но самые большие объемы строительства жилья зафиксированы в Краснодарском крае – 875,3 тыс.кв.м., хотя темпы строительства в данном субъекте снизились почти на 10%.
Интересно, что в статистику жилищного строительства включаются и жилые дома, построенные на земельных участках для ведения садоводства. Между тем, по данным популярного сайта объявлений, в настоящее время наблюдается повышение спроса и на готовые дачи. Интерес к этому сегменту недвижимости вырос после начала пандемии с введением режима самоизоляции.
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