Жители Волгоградской области вкладываются в дачи





Волгоградская область в первом квартале этого года оказалась в передовиках среди регионов ЮФО по темпам жилищного строительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, рост этого показателя составил 162% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе за это время было построено 178,9 тысячи квадратных метра жилья. Выше темпы жилищного строительства только в Астраханской области – 176,5%, но здесь возведено 127,5 тыс. кв.м. жилья.

Аутсайдером по темпам жилищного строительства стала Ростовская область – 457,9 тыс. квадратов. Падение темпов по сравнению с первым кварталом прошлого года составило 15% в этом регионе. Но самые большие объемы строительства жилья зафиксированы в Краснодарском крае – 875,3 тыс.кв.м., хотя темпы строительства в данном субъекте снизились почти на 10%.

Интересно, что в статистику жилищного строительства включаются и жилые дома, построенные на земельных участках для ведения садоводства. Между тем, по данным популярного сайта объявлений, в настоящее время наблюдается повышение спроса и на готовые дачи. Интерес к этому сегменту недвижимости вырос после начала пандемии с введением режима самоизоляции.



