Общество

Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Общество 26.04.2021 17:22
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26.04.2021 17:22


В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбер традиционно поздравит ветеранов ВОВ, работавших в банке, организует и примет участие в акциях по благоустройству памятников и воинских захоронений по всей стране, проведёт мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.
Сегодня численность ветеранов ВОВ, бывших работников ПАО Сбербанк, — 861 человек, их всех знают поимённо и с каждым из них поддерживают связь. Адресная помощь им оказывается в течение всего года: доставляются продукты питания, товары гигиены, лекарства. Эту работу проводят волонтёры движения «Всегда рядом. Всегда помним». В банке на протяжении многих лет реализуется целый комплекс мероприятий для ветеранов. К праздничной дате ветераны получат памятные подарки, а также материальные выплаты. Оздоровительные заезды для ветеранов в санатории в 2021 году, тематические экскурсии и посещение культурно-просветительских мероприятий будут перенесены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, но, как только ограничительные меры отменят, эта работа продолжится.
Мероприятия по благоустройству памятников и мест братских захоронений запланированы и реализуются по всей стране. Все территориальные банки Сбербанка примут участие во всероссийской акции «Сад памяти». Её цель —создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В 2020 году, в первый год проведения акции, к ней присоединились более 300 тысяч человек из всех регионов России и свыше 50 стран.
28 апреля состоится ставшая уже традиционной акция памяти воинам 4-й дивизии народного ополчения в деревне Щекутино Наро-Фоминского района. Бойцами этой дивизии стали сотрудники Наркомвнешторга СССР, Наркомфина СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомата лёгкой промышленности, Госплана РСФСР, Центросоюза, редакции и издательства «Московский большевик», рабочие швейной фабрики «Красная швея» и других предприятий района. За неделю боевых действий под Наро-Фоминском дивизия потеряла убитыми и ранеными 6179 человек.

Сбербанк взял шефство над Щекутинским мемориалом памяти воинам — добровольцам 4-й дивизии народного ополчения. Были проведены реставрационные работы, произведено обустройство территории, высадка зелёных насаждений. В текущем году были организованы работы по благоустройству мемориала. В акции памяти примут участие волонтёры движения «Всегда рядом. Всегда помним», руководители и сотрудники Сбера.   
 
Также все территориальные банки Сбербанка примут участие в традиционных народных акциях памяти — «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская лента», проекте «Банк памяти».
«9 Мая — великий праздник. И в этот день мы традиционно поздравим наших ветеранов, героев той войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше.  Но, безусловно, чествование ветеранов и сохранение памяти о войне, акции по благоустройству памятников и военных захоронений не ограничиваются одним днём. Эта работа ведётся Сбером в течение всего года. И праздничные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уже идут во всех территориальных банках. Где-то наши сотрудники всей семьёй готовят для ветеранов тёплые подарки — шарфы, носки и варежки, — другие — в специально организованном флешмобе рассказывают о военных подвигах своих родственников, третьи — высаживают деревья в память о погибших героях. Это наша общая память о той страшной войне. Она помогает нам быть сильнее, чувствовать себя единой командой и делать всё возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась»,- говорит Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.


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