Техническая ошибка Росреестра ударила по кошельку волгоградки





Жительница Волгограда выиграла иск к управлению Росреестра по Волгоградской области о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил требования женщины частично. Росреестр должен выплатить волгоградке 20 тысяч рублей понесенных убытков, расходы по оплате сведений из ЕГРН – 460 рублей, расходы по оплате государственной пошлины – 800 рублей.

В суде установлено, что регистрирующий орган предоставил в налоговую службу документы о том, что в 2019 году женщина якобы совершила сделку по отчуждению имущества, принадлежащего ей на праве собственности. Из выписки ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект имущества следовало, что правообладателем спорного объекта недвижимости является иное лицо. Однако истец не отчуждала долю в праве собственности на дом и согласие на отчуждение не давала. В целях восстановления нарушенного права женщина была вынуждена обратиться за платной юридической помощью.

Росреестр по Волгоградской области в итоге исправил техническую ошибку в записях ЕГРН в отношении спорного объекта недвижимости. Волгоградка подала в суд на оплату понесенных расходов на оплату юриста и компенсацию морального вреда. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.



