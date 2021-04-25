Дожди в Волгоградской области зарядят на всю неделю





Погода в Волгоградской области на следующей неделе по-прежнему останется неустойчивой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, жителям региона придется запастись терпением в ожидании тепла. Так, начало следующей недели будет достаточно прохладным – синоптики прогнозируют всего около 10 градусов. К концу недели температура будет потихоньку повышаться и достигнет к 1 мая 20 градусов. Однако практически каждый день в регионе будут идти дожди. Только в четверг осадки возьмут небольшую передышку.

Но и в майские праздники, которые объявлены выходными, особых изменений в погоде не ожидается. По-прежнему солнечные дни будут чередоваться с дождливыми, а температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.



