Общество

Дожди в Волгоградской области зарядят на всю неделю

Общество 25.04.2021 09:42
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25.04.2021 09:42


Погода в Волгоградской области на следующей неделе по-прежнему останется неустойчивой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, жителям региона придется запастись терпением в ожидании тепла. Так, начало следующей недели будет достаточно прохладным – синоптики прогнозируют всего около 10 градусов. К концу недели температура будет потихоньку повышаться и достигнет к 1 мая 20 градусов. Однако практически каждый день в регионе будут идти дожди. Только в четверг осадки возьмут небольшую передышку. 
Но и в майские праздники, которые объявлены выходными, особых изменений в погоде не ожидается. По-прежнему солнечные дни будут чередоваться с дождливыми, а температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. 

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