Общество 23.04.2021 18:01
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23.04.2021 18:01
Традиционные майские мероприятия в Волгоградской области пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, где под руководством губернатора прошло совещание на эту тему. На первую декаду мая приходится День Весны и Труда, православная Пасха и 76-я годовщина Великой Победы. В муниципальных образованиях запланированы порядка 800 различных мероприятий, в том числе регионального и общефедерального масштаба, которые состоятся как в очном, так и в других форматах.
Стабильная ситуация с распространением коронавируса позволяет, как считают власти региона, провести основные мероприятия, однако с соблюдением основных мер безопасности. В частности, в отличие от прошлого года, будут разрешены пасхальные службы в храмах, но прихожане должны быть в масках. В 2020 году, напомним, пасхальные службы прошли за закрытыми дверями из-за ограничительных мероприятий. Также пройдут и запланированные волгоградскими профсоюзами концерты, торжественное собрание при соблюдении таких же мер безопасности. Но традиционной первомайской демонстрации, как и шествия «Бессмертного полка» 9 мая, в регионе не будет.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. Также прозвучало заявление об отсутствии планов о введении локдауна на эти дни.
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