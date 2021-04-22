Главу поселения в Волгоградской области уличили в дроблении закупок щебенки

Общество 22.04.2021 12:59
0
22.04.2021 12:59
К административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе привлечен глава Красного сельского поселения Среднеахтубинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверкой установлено, что глава поселения с ноября по декабрь 2020 года заключил с единственным поставщиком четыре контракта на закупку щебня на сумму 1,5 миллиона рублей. При этом федеральное законодательство о контрактной системе допускает закупку у единственного поставщика в случае закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей.
Однако в случае закупок щебня, считает прокуратура, контракты были заключены незаконно без проведения торгов, что привело к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе.
Главу поселения за административное нарушение (ч.2 ст.7.29 КоАП РФ) оштрафовали на 25 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Реклама
Родительский контроль: волгоградские мамы и папы говорят правду о школьном питании22.04.2021 13:30
Общество 22.04.2021 13:30
Строят бодро: на новом мосту через Волго-Донской канал монтируют пролеты22.04.2021 11:04
Общество 22.04.2021 11:04
Бюджетное путешествие: куда слетать на выходные прямо сейчас?22.04.2021 09:20
Общество 22.04.2021 09:20
Цены на продукты в Волгоградской области не могут остановиться21.04.2021 18:34
Общество 21.04.2021 18:34
Новые фонари установят почти на 7 км волгоградских дорог21.04.2021 17:44
Общество 21.04.2021 17:44
Неделя здоровья прошла вместе с Садами Придонья21.04.2021 15:21
Общество 21.04.2021 15:21
«Нормальная» весна возвращается в хмурый Волгоград21.04.2021 15:20
Общество 21.04.2021 15:20
«Я сожгу тебя»: автоворы облили бензином хозяина легковушки в Волгоградской области21.04.2021 14:45
Общество 21.04.2021 14:45
Коронавирус забрал жизни еще пятерых пожилых жителей Волгоградской области21.04.2021 14:25
Общество 21.04.2021 14:25
Бывшей пациентке больницы в Волгоградской области вернули деньги за покупку лекарств21.04.2021 14:15
Общество 21.04.2021 14:15
Жителя Волгоградской области арестовали за призыв к участию в митинге21.04.2021 13:26
Общество 21.04.2021 13:26
Аллее Героев быть: «ЕвроХим-ВолгаКалий» сделал первый шаг в основании Парка Героев21.04.2021 13:02
Общество 21.04.2021 13:02
«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнира21.04.2021 12:43
Общество 21.04.2021 12:43
В Волгограде оштрафовали кафе из-за отсутствия рециркуляторов21.04.2021 08:16
Общество 21.04.2021 08:16
В Волгограде активисты борются с руководством рестобара за полувековые туи20.04.2021 17:52
Общество 20.04.2021 17:52
Реклама