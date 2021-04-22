Главу поселения в Волгоградской области уличили в дроблении закупок щебенки





К административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе привлечен глава Красного сельского поселения Среднеахтубинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверкой установлено, что глава поселения с ноября по декабрь 2020 года заключил с единственным поставщиком четыре контракта на закупку щебня на сумму 1,5 миллиона рублей. При этом федеральное законодательство о контрактной системе допускает закупку у единственного поставщика в случае закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей.

Однако в случае закупок щебня, считает прокуратура, контракты были заключены незаконно без проведения торгов, что привело к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе.

Главу поселения за административное нарушение (ч.2 ст.7.29 КоАП РФ) оштрафовали на 25 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



