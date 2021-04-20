Волгоградцев приглашают на ярмарку в лофт-пространство «Фабрика»

Общество 20.04.2021 11:58 Новости компаний
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20.04.2021 11:58 Новости компаний
Праздничное открытие многонациональной ярмарки местных товаров состоится 24 апреля на территории лофт-пространства «Фабрика» в Тракторозаводском районе.
Креативное и стильное, модное и новое лофт-пространство «Фабрика» находится на улице Гроссмана, 6, в 300 метрах от проспекта Ленина и в 50 шагах от остановки «3-я школа», что делает его доступным не только для жителей Тракторозаводского, но и других районов города.
Кроме наземной парковки автомобилей, магазинов и кафе здесь расположена ярмарочная площадь, где и пройдет главное событие весны: под песни, музыку и танцы можно будет угоститься шашлыком, горячим кофе и чаем, приобрести домашние колбасы и сыры, национальные блюда и мед, саженцы и цветы.
«Просторный и вдохновляющий стиль loft - гармония кирпичных стен с мебелью из современных материалов, наверняка понравится и молодежи. Мы развиваем пространство и комфортную среду для бизнеса, чтобы каждый, кто посещает это место, мог ощутить этот современный и просторный стиль. Галерея лофт-пространства "Фабрики" - это не только торговое пространство или дизайнерская ритейл-точка для любого проекта в Волгограде, но и замечательная площадка для выставок и фотосессий», - отмечают организаторы ярмарки.
По телефону +7 (909) 378-23-63 можно оставить заявку на участие в ярмарке и выставить свой товар или услугу.
Ярмарка начнется в Тракторозаводском районе на улице Гроссмана, 6Б уже в субботу – 24 апреля и продолжится до воскресенья, 25 апреля.
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