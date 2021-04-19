Спасайся, кто может: на Волгоградскую область надвигается шторм с ливнями

Общество 19.04.2021 16:46
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19.04.2021 16:46
Резкое ухудшение погоды ожидается в Волгоградской области 20-21 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в ближайшие два дня регион окажется во власти ливней, гроз и урагана. Скорость ветра местами может достигать 15-20 метров в секунду. При грозах прогнозируют шквалистое усиление до 22-27 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в районе +3...+8º, местами +9...+13°; днем +9...+14º, местами +16...+21º. В Волгограде температура ночью прогнозируется +8...+10°, днем +14...+16°.
Напомним, 6 апреля в Волгограде разбушевавшаяся стихия убила жительницу города - на нее упало дерево. Еще одна женщина пострадала. Тогда максимальная скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду.
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