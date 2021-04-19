Назначен новый гендиректор фонда капремонта Волгоградской области





В фонде капремонта Волгоградской области – новый гендиректор. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в этой должности сегодня коллективу был представлен Сергей Сивоконь. В разные годы он работал вице-мэром Волгограда, заместителем главы администрации Городищенского района, главой Городища. Последнее время Сергей Сивоконь трудился в должности заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Ранее, напомним, стало известно об увольнении по собственному желанию бывшего руководителя УНО «Региональный фонд капремонта» Алексея Конотопкина, который занимал эту должность с 2016 года. По словам Алексея Конотопкина, это решение связано с переходом на новую работу, однако он отказался уточнять, на какую именно.



