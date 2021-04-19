Общество 19.04.2021 10:17
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19.04.2021 10:17
Прокуратура встала на защиту социальных прав жительницы Волжского, которая не могла встать на учет как безработная. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на ГКУ "Центр занятости города Волжского". Как следует из материалов надзорной проверки, в сентябре жительница Волжского обратилась в Центр занятости заявлением о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы. Однако на протяжении длительного времени предложения о вакансиях ей не поступали, направления как соискателю в трудоустройстве не выдавались. Так и не получив ответа из ГКУ "Центр занятости города Волжского", женщина обратилась в органы прокуратуры. Установлено, что сотрудники Центра занятости в установленные законом сроки не рассмотрели заявление женщины, поэтому решение о признании ее безработной не было принято.
В адрес руководства ГКУ "Центр занятости города Волжского" внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время женщина поставлена на учет в качестве безработной в установленном законодательством порядке.
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