



Прокуратура встала на защиту социальных прав жительницы Волжского, которая не могла встать на учет как безработная. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на ГКУ "Центр занятости города Волжского". Как следует из материалов надзорной проверки, в сентябре жительница Волжского обратилась в Центр занятости заявлением о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы. Однако на протяжении длительного времени предложения о вакансиях ей не поступали, направления как соискателю в трудоустройстве не выдавались. Так и не получив ответа из ГКУ "Центр занятости города Волжского", женщина обратилась в органы прокуратуры. Установлено, что сотрудники Центра занятости в установленные законом сроки не рассмотрели заявление женщины, поэтому решение о признании ее безработной не было принято.

В адрес руководства ГКУ "Центр занятости города Волжского" внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время женщина поставлена на учет в качестве безработной в установленном законодательством порядке.



