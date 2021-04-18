Общество 18.04.2021 12:59
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18.04.2021 12:59
Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области выразило благодарность полицейскому патрульно-постовой службы Управления МВД России по г.Волгограду сержанту полиции Евгению Терещенко и казаку-дружиннику Волгоградского казачьего округа Даниилу Евтерёву за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленную бдительность при несении службы по охране общественного порядка в памятном месте города-героя Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 4 апреля 2021 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 29-летний житель р.п. Иловля прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда. Его действия были выявлены и пресечены сотрудником патрульно-постовой службы и казаком-дружинником. Подозреваемый был задержан и в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ - "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
Благодарственные письма вручил полицейскому и казаку-дружиннику начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субьекта Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Вячеслав Просихин, поблагодарив напарников за достойную службу.
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