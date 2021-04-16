Общество 16.04.2021 20:51
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16.04.2021 20:51
Анатолий и Валентина Родины спасли 96-летнюю труженицу тыла в Новоаннинском районе Волгоградской области и смогли отстоять ее дом, к которому подбирался огонь. Как сообщили ИА «Высота 102» жители Деминского сельского поселения, накануне семья фермеров ехала на работу в поля, когда супруги увидели полыхающие хозяйственные постройки на территории домовладения пенсионерки Евдокии Ивановны Кривошеиной. Супруги незамедлительно связались с главой поселения Александром Фетисовым и попросили вызвать пожарную машину. Но ситуация развивалась стремительно и времени ждать помощи не было.
Супруги помчались домой за трактором, раздумывая над вариантами ликвидации пожара. Анатолий сел за руль гусеничного трактора ДТ-75, снес летнюю кухню и отогнал огонь от дома пенсионерки. В результате строение удалось спасти. Как выяснилось, бабушка в это время отдыхала в своей комнате и даже не знала, что происходит у нее во дворе. Анатолий к тому же успел вытащить из огня баллоны сжиженного газа, которые хранились в деревянной постройке. Горящие доски сарая Анатолий с помощью трактора отбросил подальше от уцелевшего жилого дома. К этому моменту уже подоспела подмога - глава поселения и сельские пожарные. Бабушка, которая является труженицей тыла, не пострадала.
По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, кто-то в селе жег траву. Евдокия Ивановна со слезами на глазах поблагодарила своих односельчан за чудесное спасение и за то, что остался целым ее родной дом.
Фото: Екатерина Родина
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