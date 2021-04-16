Молодая волжанка с подорванным иммунитетом умерла от коронавируса





Пять новых смертей от коронавируса зафиксированы в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, самой молодой из умерших от ковида оказалась 34-летняя жительница Волжского. Несколько дней поле появления первых признаков недомогания она не обращалась за медицинской помощью. Однако госпитализация ей не помогла. В оперштабе заявили, что у женщины был букет хронических заболеваний – проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой. Кроме того, она страдала аутоиммунным заболеванием. Также среди новых жертв пандемии – 59-летний житель Октябрьского района, 80-летняя женщина из Суровикино, 60-летний житель Городищенского района, 84-летняя пенсионерка из Светлоярского района. Таким образом, в списке жертв пандемии в регионе – уже 1030 человек.

Всего в регионе за минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция был поставлен еще 103 жителям. Новые случаи зафиксированы в 13 районах, а также в Волгограде и в Волжском.



