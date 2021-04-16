Общество 16.04.2021 10:37
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16.04.2021 10:37
В Волгограде стартовал сезон торговли саженцами и рассадой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, одной из первых для дачников открылась ярмарка на пл. Дзержинского в Тракторозаводском районе.
На севере Волгограда на ярмарке площадью 600 квадратных метров разместились предприниматели и горожане, реализующие продукцию, выращенную на личных подсобных участках и в специальных питомниках. На площадке представлена продукция селекционеров из Волгоградской области и Краснодарского края.
Приобрести посадочный материал волгоградцы также могут на универсальных городских ярмарках и рынках. Например, специализированные места для торговли саженцами, рассадой и семенами организованы на территории МУП «Центральный рынок» в Центральном районе Волгограда. Они расположены рядом с входом в здание рынка со стороны проспекта имени В.И. Ленина. Здесь есть рассада и саженцы абрикоса, фундука, ежевики, малины, черенки винограда и др. Также посетителям предлагается посадочный материал пряных и целебных трав. На территории рынка представлен широкий ассортимент товаров для дачников, садоводов и растениеводов-любителей: грунт для рассады, удобрения, садовый инструмент и др. Часть мест на торговой площадке еще свободна и может быть предоставлена желающим. В соответствии с действующим порядком на всех ярмарках и рынках Волгограда не менее 10% мест выделяется для местных товаропроизводителей, а также дачников и садоводов.
Помимо этого в районах дополнительно выделены места под организацию специализированных площадок для продажи саженцев и рассады: в Краснооктябрьском районе напротив домов №36 и №38 по ул. им. Германа Титова, у дома №100 по ул. им. Менделеева, в Центральном районе напротив здания №55а по ул. им. Пархоменко, в Ворошиловском районе у здания №58 по ул. Комитетской, у здания №100г по ул. Котлубанской и дома №16 по ул. Ардатовской. В Кировском районе площадка расположена на ул. им. Гр. Засекина, напротив здания №145г. В Красноармейском районе места для продажи саженцев выделены вблизи дома №8 по пр-ту им. Героев Сталинграда, вблизи от пересечения пр-та им. Героев Сталинграда и ул. Пролетарской, а также вблизи здания №45а по ул. Пролетарской.
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