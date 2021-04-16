ВОЛМА организовала вакцинацию сотрудников от вируса Covid-19





«Главный капитал любой успешной компании – это ее люди!» — этот известный тезис является одним из основополагающих в деятельности компании «ВОЛМА», федерального производится стройматериалов из гипса и цемента.

Следуя принципу развития - «забота, порядочность и ответственность в отношении сотрудников» - «ВОЛМА» одной из первых в Волгограде организовала на своих предприятиях добровольную вакцинацию персонала от коронавируса.

«На сегодняшний день почти 10 миллионов россиян привиты российскими антиковидными вакцинами. Мы, как социально-ориентированное предприятие, видим своей задачей активное содействие такому важному процессу, как вакцинация от COVID - 19, — комментирует генеральный директор «ВОЛМА» Владимир Викторович Овчинцев. — Вакцинация – это стратегический инструмент стабильности работы, а значит и повышения производительности, и реализации планов, и развития в целом».



