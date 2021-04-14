Участник дорожного конфликта убил водителя «Газели» под Волгоградом

Расследования 14.04.2021 16:02
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14.04.2021 16:02
24-летний житель Волгоградской области подозревается в причинении смерти мужчине из-за дорожного конфликта. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник, 11 апреля этого года в одну из больниц Волгограда в бессознательном состоянии был госпитализирован 42-летний житель поселка Сады Придонья Городищенского района, где спустя непродолжительное время скончался. Эксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени. По данному факту Городищенским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Причастным к смерти мужчины оказался 24-летний житель Иловлинского района. По данным следствия, к жестокому избиению односельчанина его побудил дорожный конфликт, который произошел за день до трагедии. Со слов задержанного, он на автомобиле ВАЗ-2109, за управлением которого находился приятель, двигался по проселочной дороге Садов Придонья. В какой-то момент им перегородил дорогу местный житель, находившийся за рулем своей «Газели». ДТП удалось избежать, но водитель и пассажир легковушки решили наказать нарушителя и проследовали за ним. Дождавшись, когда мужчина припаркует транспортное средство у дома и выйдет на улицу, злоумышленник накинулся на него с кулаками. Драку пресекла супруга потерпевшего, но к тому моменту мужчина получил тяжелые травмы, от которых спустя сутки скончался в лечебном учреждении.
В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу.
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