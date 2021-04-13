Жители улицы на юге Волгограда бояться провалиться сквозь землю





Жители Красноармейского района Волгограда выразили опасение в связи с состоянием межквартального проезда по ул. Фадеева. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в районе дома №41 начал разрушаться асфальт. В дорожном покрытии образовались целые провалы, куда падает и бордюр. Один колодец и вовсе ничем не закрыт. «Эти опасные места даже не огорожены, а ведь асфальт проседает и на тротуаре, и на проезжей части», - переживают горожане.





Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в прошлом году здесь проводились работы по замене сетей, после чего дорогу восстановили. В «Концессиях водоснабжения» корреспонденту пояснили, что для обследования места просадки асфальтобетонного покрытия направлена бригада. «В ближайшее время рабочие восстановят дорожное покрытие, а также закроют колодец», - заверили в компании.



