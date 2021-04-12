Совхоз обязали содержать семью задавленного трактором жителя Волгоградской области

Расследования 12.04.2021 13:33
0
12.04.2021 13:33
Волгоградский областной суд после пересмотра дела увеличил сумму компенсации вреда в пользу матери и детей в связи со смертью главы семьи, погибшего под колесами трактора. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, ответчик - ООО «Совхоз Карповский» - пытался обжаловать решение Городищенского районного суда о выплатах, посчитав его необоснованным и незаконным.
Суд рассмотрел трагические события, которые произошли 28 сентября 2018 года. Трактор МТЗ 82.1, который являлся имуществом сельхозпредприятия, под управлением водителя наехал на потерпевшего мужчину. От полученных травм последний скончался. Водителя трактора признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.
Семья погибшего обратилась в суд с иском о взыскании с ООО «Совхоз Карповский» материальных компенсаций морального вреда и в связи с потерей кормильца. Городищенский районный суд удовлетворил прошение и обязал организацию выплатить материальный ущерб - 300 тысяч матери погибшего, супруге и двоим несовершеннолетним детям - 500 тысяч рублей каждому, брату и трем сестрам - по 200 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Также с сельхозпредприятия была взыскана сумма для нетрудоспособной матери погибшего мужчины и его детей в размере 48 066 рублей за каждого в период с 28 сентября 2018 по 31 января 2020 года. Кроме этого, ответчику назначили ежемесячные выплаты в связи с потерей кормильца в пользу матери жертвы наезда и его детей в размере 2 985 рублей. Несовершеннолетние дети будут получать деньги ежемесячно до своего совершеннолетия или до окончания обучения на очном отделении образовательного учреждения.
ООО «Совхоз Карповский» попыталось обжаловать данное решение. Волгоградский областной суд, изучив дело, увеличил сумму компенсации. По новому решению за период с 28 сентября 2018 года по 31 января 2020 года вместо ранее назначенных судом 48 066 рублей сумма увеличилась до 62 146 рублей. А ежемесячная выплата выросла на 875 рублей и составила 3 860.
Решение суда вступило в законную силу.
Реклама
В Волгограде убийце не удалось переложить вину на погибшего подростка12.04.2021 15:13
Расследования 12.04.2021 15:13
«Что будет с прыжками? »: в скандальном бассейне "Спартак" в Волгограде затевают новый ремонт12.04.2021 13:39
Расследования 12.04.2021 13:39
Избивала с особой жестокостью: мать-убийца малыша идет под суд в Волгограде12.04.2021 12:16
Расследования 12.04.2021 12:16
Под Волгоградом поймали перевозившего «грязные» деньги курьера-рязанца10.04.2021 10:36
Расследования 10.04.2021 10:36
Следы нашли на берегу: в Волгоградской области продолжаются поиски подростка10.04.2021 09:34
Расследования 10.04.2021 09:34
Ускользающую от волгоградских силовиков пенсионерку на «Крузаке» догнали после публикации «Высоты 102»09.04.2021 12:50
Расследования 09.04.2021 12:50
Крупный пожар на складе с дробью полыхает на юге Волгограда (ВИДЕО)09.04.2021 05:54
Расследования 09.04.2021 05:54
ТСЖ обязали убрать домик «Карлсона» с крыши элитной многоэтажки в Волгограде08.04.2021 20:03
Расследования 08.04.2021 20:03
Из СИЗО Волгограда в психбольницу переводят обвиняемого в терроризме подростка08.04.2021 17:28
Расследования 08.04.2021 17:28
Под Волгоградом двое братьев-саратовцев ответят за издевательства над старушкой08.04.2021 15:56
Расследования 08.04.2021 15:56
Бывшей высокопоставленной сотруднице полиции в Волгограде грозит реальный срок после разоблачения службой безопасности08.04.2021 13:27
Расследования 08.04.2021 13:27
Жителя Волгоградской области осудили за экстремистский комментарий к повышению пенсионного возраста08.04.2021 13:12
Расследования 08.04.2021 13:12
В Волгоградской области водитель пытался взвалить вину на погибшего в ДТП подростка08.04.2021 12:49
Расследования 08.04.2021 12:49
В Волгограде убийце студента-медика надоело сидеть под арестом (ВИДЕО)08.04.2021 11:29
Расследования 08.04.2021 11:29
Мясокомбинат в Волгоградской области проверяют после ЧП с работницей08.04.2021 11:03
Расследования 08.04.2021 11:03
Реклама