Совхоз обязали содержать семью задавленного трактором жителя Волгоградской области





Волгоградский областной суд после пересмотра дела увеличил сумму компенсации вреда в пользу матери и детей в связи со смертью главы семьи, погибшего под колесами трактора. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, ответчик - ООО «Совхоз Карповский» - пытался обжаловать решение Городищенского районного суда о выплатах, посчитав его необоснованным и незаконным.

Суд рассмотрел трагические события, которые произошли 28 сентября 2018 года. Трактор МТЗ 82.1, который являлся имуществом сельхозпредприятия, под управлением водителя наехал на потерпевшего мужчину. От полученных травм последний скончался. Водителя трактора признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Семья погибшего обратилась в суд с иском о взыскании с ООО «Совхоз Карповский» материальных компенсаций морального вреда и в связи с потерей кормильца. Городищенский районный суд удовлетворил прошение и обязал организацию выплатить материальный ущерб - 300 тысяч матери погибшего, супруге и двоим несовершеннолетним детям - 500 тысяч рублей каждому, брату и трем сестрам - по 200 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Также с сельхозпредприятия была взыскана сумма для нетрудоспособной матери погибшего мужчины и его детей в размере 48 066 рублей за каждого в период с 28 сентября 2018 по 31 января 2020 года. Кроме этого, ответчику назначили ежемесячные выплаты в связи с потерей кормильца в пользу матери жертвы наезда и его детей в размере 2 985 рублей. Несовершеннолетние дети будут получать деньги ежемесячно до своего совершеннолетия или до окончания обучения на очном отделении образовательного учреждения.

ООО «Совхоз Карповский» попыталось обжаловать данное решение. Волгоградский областной суд, изучив дело, увеличил сумму компенсации. По новому решению за период с 28 сентября 2018 года по 31 января 2020 года вместо ранее назначенных судом 48 066 рублей сумма увеличилась до 62 146 рублей. А ежемесячная выплата выросла на 875 рублей и составила 3 860.

Решение суда вступило в законную силу.







