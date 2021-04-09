В Волгоградской области почти тысяча человек умерли от коронавируса





В Волгоградской области вновь пополнился список жертв коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, за минувшие сутки стало известно еще о пяти новых смертях. Заболевшие не сразу обратились за медицинской помощью и врачам не удалось спасти их жизни. Так, не пережили инфекцию 84-летний житель Нехаевского района, 73-летний житель Камышинского района, 52-летний мужчина из Иловлинского района, 66-летняя пенсионерка из Дубовского района и 68-летний мужчина из Палласовского района. Всего в регионе за весь период пандемии 996 человек умерли от коронавируса.

При этом ковидом продолжают заражаться жители Волгоградской области. За минувшие сутки сообщается о новых 112 заболевших.



