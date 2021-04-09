Происшествия

Ужасающие последствия пожара на складе с дробью в Волгограде сняли сверху

Происшествия 09.04.2021 11:07
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09.04.2021 11:07




Несмотря на то, что пожарные ликвидировали открытое пламя на сгоревшем складе с дробью в Кировском районе, огнеборцы не покидают место происшествия и продолжают проливку пожарища. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Напомним, сообщение о пожаре на улице Самарской, 5 рядом с ТРЦ «Акварель», поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 1:20 ч. 

Огонь полыхал на кровле ангаров на площади около 2 тысяч квадратных метров. К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-ого отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области.
В 05.37 ч. пожар был локализован.  В 06:45 ч. – ликвидировано открытое горение.  По предварительной информации погибших, пострадавших нет. Причину пожара установят сотрудники испытательной лаборатории, которые начнут работать после полной проливки. 
К ликвидации пожара привлекалось 65 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 56 человек и 14 единиц техники.

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