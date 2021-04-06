Большой участок трассы "Каспий" под Волгоградом расширят вдвое





Работы по расширению с двух до четырех полос проезжей части 14-километрового участка трассы Р-22 "Каспий" начнутся в этом году во Фроловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Упрдор Москва-Волгоград, в рамках капремонта на участке с 824-го по 838-й км также проведут деструктуризацию существующего покрытия из цементобетона, устроят основание и уложат трехслойный асфальтобетон, после чего обустроят трассу в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. В результате пропускная способность участка увеличится с 2,5 до 8 тысяч автомобилей в час. Завершение работ намечено на 2023 год.

Всего в текущем году привести в нормативное состояние планируется более 100 км федеральных дорог в Волгоградской области. Капитально отремонтируют четыре участка автодороги А-260 общей протяженностью 41 км. На трассе Р-22 в первом полугодии текущего года планируется ввод в эксплуатацию участка с 36 по 46 км на подъезде к Элисте в Светлоярском районе. Здесь рабочие уже обновили основание и заменили дорожную одежду. Плановый ремонт затронет три участка трассы Р-22 – с 805-го по 815-й км, с 866-го по 876-й км, с 949-го по 961-й км. Работы пройдут и на искусственных сооружениях.





Так, на 785-м км трассы Р-22 специалисты отремонтируют путепровод через дорогу Михайлов - Серафимович. Еще два мостовых сооружения через реки Ерзовка (правая сторона моста) и Пичуга, расположенные на трассе Р-228 Сызрань ‒ Саратов ‒ Волгоград, приведут в нормативное состояние до конца 2021 года.

Помимо этого, федеральные дорожники продолжат реализацию крупных объектов в регионе. Так, в ходе строительства I этапа обхода Волгограда в этом году специалисты доставят и соберут необходимые металлоконструкции для надвижки пролетов моста над руслом Волго- Донского канала, продолжат строительство самой дороги и развязок на ней. Начнутся работы по реализации II этапа строительства обходной магистрали.

В этом году дорожники также планируют открыть после реконструкции 16-километровый отрезок бетонной дороги на Р-22 "Каспий" и запустить движение в обход микрорайона Горьковского по двум из четырех полос на трассе А-260 (11 – 24 км).

Фото трассы во Фроловском районе: скриншот Google Maps

Фото: Упрдор Москва-Волгоград