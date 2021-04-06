В Волгограде от удара стихии накренился светофор

Общество 06.04.2021 12:47
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06.04.2021 12:47
Ураганный ветер со скоростью 23 метра в секунду снес крепление на опоре светофора в Ворошиловском районе, из-за чего техника вышла из строя. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в городской администрации, на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянская и Калинина около 11 часов патруль улично-дорожной сети службы МБУ «Северное» обнаружил неисправный светофорный объект. На место уже направлена ремонтная бригада муниципального предприятия. Ремонтники отключат светофор от системы энергосбережения и проведут восстановительные работы.
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