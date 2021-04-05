Общество 05.04.2021 11:57
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05.04.2021 11:57
В Волгоградской области прививочные пункты откроют в крупных торговых центрах, а к рабочим предприятий приедут мобильные бригады врачей, чтобы вакцинировать сотрудников без отрыва от производства. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на сегодняшнем совещании глава региона Андрей Бочаров заявил также о необходимости решить задачу формирования коллективного иммунитета и обеспечить равномерно высокие темпы массовой вакцинации во всех муниципальных образованиях.
Сейчас в регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19: развернуты 58 стационарных прививочных пунктов, действуют 10 мобильных пунктов и 84 выездные бригады. Жителей старшего возраста, проживающих в удалённых сёлах и хуторах, на прививку доставляют бесплатно на машинах соцзащиты. В приоритетном порядке прививаются работники медицинских организаций, образовательных учреждений, социальной сферы и МФЦ, люди из групп риска по здоровью. Сейчас свыше 50% провакцинированных — это жители старше 60 лет.
При необходимости планируется увеличить количество мобильных передвижных пунктов и выездных бригад и скорректировать графики их работы. Прививочные пункты в торговых центрах муниципалитетов будут открываться уже с 7 апреля. Кроме того, формируются предложения по составлению списка других площадок, где можно развернуть такие пункты. Врачи готовы будут выехать и в организации, и на предприятия региона.
Санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, в администрации Волгоградской области оценивают как контролируемую и имеющую стабильно положительную динамику. В стационарах для пациентов с COVID-19 сохраняется порядка 3000 инфекционных коек; из них в резерве около 20%.
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