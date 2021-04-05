Общество

Комитет администрации Волгоградской области справил новоселье

Общество 05.04.2021 10:07
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05.04.2021 10:07


Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области переехал в другой офис. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, теперь облкомприроды будет размещаться в Ворошиловском районе на ул. Ковровской, 24. Здесь уже располагается комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, также в этом здании работают центр по выплате пенсий, а также многочисленные коммерческие структуры. Ранее, напомним, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области находился в Краснооктябрьском районе на проспекте Ленина, 102. Теперь вид из окон нового офиса гораздо веселее. Так, рядом со зданием установлены сухие фонтаны.
Новое место жительства у чиновников ведомства появилось после назначения нового руководителя комитета Виктории Романовой.

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