"Снимал все на видео": за жестокое убийство собаки судят жителя Волгоградской области





Уголовное дело о жестоком обращении с животными рассмотрит Городищенский районный суд Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, 21-летний фигурант уголовного дела Николай Никитин снимал происходящее на камеру своего смартфона.

По материалам следствия, мужчина вывез свою собаку в лесополосу, где пытался задушить, подвесив на дерево, а потом зарезал ножом. Из показаний обвиняемого следует, что данное преступление он совершил, чтобы напугать бывшую девушку и ее супруга, которые, с его слов, мешали ему нормально жить. Он пояснил также, что собаку ему было не жалко. Животное он использовал, как инструмент воздействия на людей.



