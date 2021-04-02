"Снимал все на видео": за жестокое убийство собаки судят жителя Волгоградской области

Расследования 02.04.2021 15:48
0
02.04.2021 15:48
Уголовное дело о жестоком обращении с животными рассмотрит Городищенский районный суд Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, 21-летний фигурант уголовного дела Николай Никитин снимал происходящее на камеру своего смартфона.
По материалам следствия, мужчина вывез свою собаку в лесополосу, где пытался задушить, подвесив на дерево, а потом зарезал ножом. Из показаний обвиняемого следует, что данное преступление он совершил, чтобы напугать бывшую девушку и ее супруга, которые, с его слов, мешали ему нормально жить. Он пояснил также, что собаку ему было не жалко. Животное он использовал, как инструмент воздействия на людей.
Реклама
Группа мошенников сорвала большой куш на страховании урожая в Волгоградской области02.04.2021 16:29
Расследования 02.04.2021 16:29
В Волгограде владельца «Тойота Ленд Крузер» отправили в колонию за нападение на работника автосервиса02.04.2021 12:25
Расследования 02.04.2021 12:25
Перехитрил сам себя: волгоградец ответит за крупную аферу с мифическими посадками лука02.04.2021 12:23
Расследования 02.04.2021 12:23
Предприниматель из Волгоградской области "сделал деньги" на гололеде01.04.2021 14:14
Расследования 01.04.2021 14:14
Прокуратура добилась ужесточения приговора застройщикам скандального ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском01.04.2021 13:09
Расследования 01.04.2021 13:09
«20 ударов по голове за кусок хлеба»: двое приятелей ответят за убийство пожилой волгоградки01.04.2021 11:44
Расследования 01.04.2021 11:44
Двое студентов из Орска задержаны за телефонное мошенничество в Волгоградской области (ВИДЕО)01.04.2021 10:25
Расследования 01.04.2021 10:25
Волгоградская бизнесвумен держала в «черном теле» своих подчиненных31.03.2021 20:25
Расследования 31.03.2021 20:25
В Волгограде главного фигуранта дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате ждет новый суд31.03.2021 18:41
Расследования 31.03.2021 18:41
В Волгограде на обновленном к ЧМ-2018 проспекте Жукова меняют асфальт31.03.2021 18:37
Расследования 31.03.2021 18:37
Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с собаками в Волгоградской области31.03.2021 10:33
Расследования 31.03.2021 10:33
В Волгограде первая участница банды по хищению моторного масла получила срок30.03.2021 18:07
Расследования 30.03.2021 18:07
В Волгограде не оправдали убийц 18-летнего парня у ночного клуба "ЛОФТ"30.03.2021 17:53
Расследования 30.03.2021 17:53
Глава поселка в Волгоградской области идет под суд за гибель ребенка в фонтане30.03.2021 17:35
Расследования 30.03.2021 17:35
В Волгоградской области увели 2 миллиона рублей на ремонте исправной крыши дома культуры30.03.2021 15:01
Расследования 30.03.2021 15:01
Реклама