«Ей всегда не везло с врачами»: пережившая визит пьяных медиков волгоградка умерла в больнице





От последствий коронавирусной инфекции в больнице Волгограда скончалась 82-летняя Анна Николаевна Пронина. Как сообщила ИА "Высота 102" ее дочь Жанна Сахарова, пожилая женщина умерла в 15-ой больнице ночью 30 марта, куда ее в тяжелейшем состоянии с острой почечной недостаточностью за день до смерти перевезли из другого инфекционного стационара.

"Три недели моя мама была на грани жизни и смерти в реанимации 5-ой больницы, куда ее доставили с ковидом и двухсторонней пневмонией из 25-ой больницы. Мы даже попрощаться не смогли, а сейчас моей мамы нет", - рассказывает Жанна. Родственники пенсионерки винят себя в том, что 23 февраля вызвали скорую помощь и позволили врачам с явными признаками алкогольного опьянения забрать пожилую женщину в 25-ю больницу. О скандале с вызовом скорой помощи "Высота 102" подробно рассказывала в публикации "В Волгограде 23 февраля пьяные врачи приехали к больной пациентке"

"Моей маме никогда не везло с врачами, всегда что-то случалось: то врач что-то забудет, то диагноз напутает, то еще что-то. Зачем мы вызвали скорую? Вот, думаю, что надо было высокий сахар сбивать дома, а не везти ее в больницу. Тогда, возможно, не было бы и этого ковида", - рассказывает дочь Анны Николаевны.

В 25-ой больнице, по словам Жанны Сахаровой, ее маме становилось только хуже. Врачи готовили 82-летнюю пациентку к выписке, несмотря на то, что та жаловалась медикам и дочери по телефону на плохое самочувствие. Родственники приехали ее забирать и увидели, что у пожилой женщины даже нет сил, чтобы сидеть. Жанна Сахарова утверждает, что врачи буквально уговаривали ее забрать маму из больницы, но она отказалась. Через некоторое время выяснилось, что у пожилой пациентки поднялась температура до 39, а через несколько дней 82-летнюю женщину и вовсе перевели на лечение в ковидный стационар.





Дочь Анны Николаевны рассказала "Высоте 102" в эксклюзивном интервью о состоянии мамы, когда 82-летнюю женщину только перевели из 25-ой больницы в ковидный госпиталь.







У погибшей от коронавируса женщины был "букет" хронических заболеваний, но ей удавалось с ними справляться до тех пор, пока она не заразилась COVID-19. Жизнерадостная женщина, которой Анна Николаевна была до болезни, изменилась до неузнаваемости. По словам ее дочери, врачи 5-ой больницы подключили пациентку к высокопоточному кислороду и ввели в медикаментозный сон. Поражение легких удалось снизить с 70 до 40%, но организм стал давать сбой. "Вливали плазму, делали уколы в живот, все, что могли, но ничего не помогло. Все эти три недели я общалась только с врачами, они уверяли, что делают все возможное, чтобы ее спасти", - рассказывает убитая горем женщина.

Жанна Сахарова не понимает, почему это произошло с ее мамой, которая всегда позитивно смотрела на жизнь, была очень общительной "хохотушкой". "Она 40 лет проработала в детском саду, пела в хоре. У нее на каждый случай была заготовлена шутка или анекдот. Душа любой компании. Страшно подумать, что ее с нами больше нет", - говорит Жанна.





В начале марта Жанне Сахаровой прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 124 УК РФ (Неоказание помощи больному) в отношении врачей бригады скорой помощи, которые 23 февраля приехали на вызов к ее матери. Полицейским на подстанции скорой помощи, как указано в документе, сообщили, что у бригады врачей признаков алкогольного опьянения выявлено не было, но от освидетельствования сотрудники этой бригады отказались. "Были выявлены признаки гипертонического криза, после чего бригаду отпустили со смены с оформлением больничных листков нетрудоспособности", - указано в постановлении.

ИА "Высота 102" обратилось за комментарием в комитет здравоохранения Волгоградской области, где пояснили, что по результатам служебной проверки ситуации с выездом бригады скорой помощи двое врачей были уволены.

Пациентку 23 февраля госпитализировали в 25-ю больницу с обострением хронического заболевания эндокринной системы. Врачи определили схему лечения, согласно которой пациентка получала полный комплекс медицинской помощи. 5 марта у женщины врачи зафиксировали повышение температуры, ее изолировали в отдельный бокс. 6 марта тест ПЦР-тест показал отрицательный результат, а КТ-исследование выявило более 25% поражения легких.

"Согласно утвержденной схеме лечения, пациентке впоследствии провели более углубленное обследование, которое повторно подтвердило наличие пневмонии. Отметим, что, несмотря на полный и углубленный комплекс обследования, пациенты могут попадать в стационар, болезнь которых находится в инкубационном периоде. С тем учетом, что инкубационный период COVID-19 составляет до 14 дней, врачи продолжали проводить тесты – третий мазок, взятый на 13-й день пребывания женщины в больнице, показал положительный результат", - пояснили в областном комитете здравоохранения.

При выявлении заболевшим ковидом, они изолируются в отдельный бокс, все контактные лица обследуются, а сведения передаются в Роспотребнадзор. В ходе обследования пациенток, которые находись с женщиной в одной палате, заболевших среди них выявлено не было, сообщили в облздраве.



