Общество

В Волгограде 23 февраля пьяные врачи приехали к больной пациентке (ВИДЕО)

Общество 24.02.2021 17:01
0
24.02.2021 17:01




Потрепанными нервами и походом в полицию обернулся для волгоградцев рядовой вызов скорой помощи для 82-летней родственницы. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня глава семейства Игорь Сахаров, все случилось накануне, в День защитника Отечества. На вызов, как утверждает мужчина, прибыла бригада с пьяными врачами-женщинами. "Скорую" вызвала его супруга Жанна, которая в этот день пришла навестить свою пожилую мать.
23 февраля у 82-летней женщины подскочило давление и сахар, требовалась помощь медиков. "Мне позвонила жена и сообщила, что врачи неадекватные, они шатаются, практически не могут разговаривать, у них заплетался язык, а когда начали брать кровь, то не смогли попасть в палец иголкой", - рассказывает Игорь. Супруга попросила у него совета и помощи, так как не знала, что делать, как вести себя в этой ситуации. "Я ей сказал, что сейчас позвоню в скорую помощь, чтобы они отменили вызов и прислали другую бригаду, но уже с трезвыми врачами", - вспоминает собеседник информагентства.
Далее ситуация стала развиваться не так, как ожидал волгоградец. "Трезвая" скорая помощь ехала долго, а его 82-летней теще становилось все хуже. В это время врачи активно уговаривали дочь не раздувать конфликт, обещая без проблем доставить ее мать в больницу. Однако женщина боялась, что и водитель этой бригады тоже может оказаться не трезв. 
Со слов Игоря Сахарова, ему удалось дозвониться до старшего врача смены скорой помощи, который представился Сергеем Борисовичем Калинкиным. Ему мужчина высказал свои подозрения по поводу состояния врачей, надеясь, что проблему оперативно решат. Однако что-то пошло не так.
"Мне этот Сергей Борисович ответил: вы лжете, вы все придумываете, и мы на вас подадим в суд. На меня он прямо давил по телефону", - возмущается зять пациентки. А его жене старший врач смены и вовсе ответил, что "наши девчата просто устали и вам все кажется".
В итоге за помощью Игорь Сахаров обратился в полицию. Он сообщил дежурному о конфликтной ситуации, а позже написал заявление в отдел полиции №4 Центрального района с просьбой провести проверку и дать соответствующую оценку поведению врачей и их начальника. После звонка в "02" оскандалившуюся медицинскую бригаду, которая все же доставила 82-летнюю женщину в больницу, отстранили от дежурства.
"Чудным образом у меня получилось снять с работы двух этих нетрезвых женщин. Может быть, я даже кому-то спас жизнь, потому что по пьяной лавочке они могли и вены людям порезать, и все что угодно сделать", - считает Игорь.
ИА "Высота 102" обратилось за комментарием в комитет здравоохранения Волгоградской области, где ответили следующее: "По данной ситуации проводится служебная проверка. Известно, что бригада медработников от медосвидетельствования отказалась. Составлен акт "О нахождении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения". Документ подписали свидетели ситуации. Сотрудники отстранены от работы до окончания служебной проверки, по итогам которой будут приняты кадровые решения".

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
24.02.2021 20:43
Общество 24.02.2021 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2021 17:51
Общество 24.02.2021 17:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.02.2021 17:22
Общество 24.02.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2021 16:08
Общество 24.02.2021 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2021 14:35
Общество 24.02.2021 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2021 13:12
Общество 24.02.2021 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2021 12:20
Общество 24.02.2021 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2021 11:23
Общество 24.02.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2021 09:37
Общество 24.02.2021 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2021 17:40
Общество 23.02.2021 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2021 14:27
Общество 23.02.2021 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2021 13:33
Общество 23.02.2021 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2021 12:39
Общество 23.02.2021 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2021 12:11
Общество 23.02.2021 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2021 10:26
Общество 23.02.2021 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:43
Мечта все ближе: обход Волгограда «прорисовывают» тоннами грунтаСмотреть фотографии
17:35
Вымогали миллион: сотрудники угрозыска задержаны при получении взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
Стоянку и каменные орудия древних людей нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде 23 февраля пьяные врачи приехали к больной пациентке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:08
В Волгограде выгнавшая ребенка кондуктор автобуса осталась без работыСмотреть фотографии
15:13
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0Смотреть фотографии
14:35
Лучше ниже, да лучше: в Волгограде раскрыли образ будущей МасленицыСмотреть фотографии
14:17
ВТБ нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза в Волгоградской области на 38%Смотреть фотографии
14:14
Давно такого не было: смертность от коронавируса в Волгоградской области пошла на спадСмотреть фотографии
14:00
"Забрал мусор и телефон": в убийстве волгоградца подозревают африканцаСмотреть фотографии
13:43
Пьяный угонщик из Волгоградской области не доехал до друзей в АстраханиСмотреть фотографии
13:25
В надругательстве над телами умерших подозревают «плохого танцора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области сокращается количество воспитанников ясельных группСмотреть фотографии
12:20
Вот это сервис: в МФЦ Волгограда снимут отпечатки пальцев и отсканируют сетчатку глазаСмотреть фотографии
11:23
ВгАЗ проводит вакцинацию своих работников от Covid 19Смотреть фотографии
10:57
Молоковоз снес переднюю часть легковушке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Экологи крупнейших промпредприятий региона обсудили перспективы создания единой системы мониторинга окружающей средыСмотреть фотографии
10:26
Автопогрузчик с мусором перевернулся под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде станцевавшего на Мамаевом кургане тиктокера задержали полицейские (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:42
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
«Хоронили и будем хоронить»: на деревенском кладбище под Волгоградом разгорелась войнаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Волгограде обгорел павильон «Шаурма»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:54
Рельсы лопнули от мороза: в Волгограде Жилгородок утром остался без трамваевСмотреть фотографии
20:13
Подарочек от автоледи: в Волгограде ДТП с пятью машинами преградило путь военной техникеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Вирус молниеносно убил двух 40-летних мужчин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
Дикий холод и температурные качели: в Волгоградской области ожидаются морозы до минус 34Смотреть фотографии
14:27
Волгоградских водителей одарили шариками в День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
13:33
«Телефоны сообщили сами»: мусорный регоператор объяснил настойчивые звонки волгоградцамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Морозостойкие волгоградцы вышли на митинг против всегоСмотреть фотографии
12:11
На Мамаевом кургане в Волгограде прозвучали выстрелыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 