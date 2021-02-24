В Волгограде 23 февраля пьяные врачи приехали к больной пациентке (ВИДЕО)











Потрепанными нервами и походом в полицию обернулся для волгоградцев рядовой вызов скорой помощи для 82-летней родственницы. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня глава семейства Игорь Сахаров, все случилось накануне, в День защитника Отечества. На вызов, как утверждает мужчина, прибыла бригада с пьяными врачами-женщинами. "Скорую" вызвала его супруга Жанна, которая в этот день пришла навестить свою пожилую мать.

23 февраля у 82-летней женщины подскочило давление и сахар, требовалась помощь медиков. "Мне позвонила жена и сообщила, что врачи неадекватные, они шатаются, практически не могут разговаривать, у них заплетался язык, а когда начали брать кровь, то не смогли попасть в палец иголкой", - рассказывает Игорь. Супруга попросила у него совета и помощи, так как не знала, что делать, как вести себя в этой ситуации. "Я ей сказал, что сейчас позвоню в скорую помощь, чтобы они отменили вызов и прислали другую бригаду, но уже с трезвыми врачами", - вспоминает собеседник информагентства.

Далее ситуация стала развиваться не так, как ожидал волгоградец. "Трезвая" скорая помощь ехала долго, а его 82-летней теще становилось все хуже. В это время врачи активно уговаривали дочь не раздувать конфликт, обещая без проблем доставить ее мать в больницу. Однако женщина боялась, что и водитель этой бригады тоже может оказаться не трезв.

Со слов Игоря Сахарова, ему удалось дозвониться до старшего врача смены скорой помощи, который представился Сергеем Борисовичем Калинкиным. Ему мужчина высказал свои подозрения по поводу состояния врачей, надеясь, что проблему оперативно решат. Однако что-то пошло не так.

"Мне этот Сергей Борисович ответил: вы лжете, вы все придумываете, и мы на вас подадим в суд. На меня он прямо давил по телефону", - возмущается зять пациентки. А его жене старший врач смены и вовсе ответил, что "наши девчата просто устали и вам все кажется".

В итоге за помощью Игорь Сахаров обратился в полицию. Он сообщил дежурному о конфликтной ситуации, а позже написал заявление в отдел полиции №4 Центрального района с просьбой провести проверку и дать соответствующую оценку поведению врачей и их начальника. После звонка в "02" оскандалившуюся медицинскую бригаду, которая все же доставила 82-летнюю женщину в больницу, отстранили от дежурства.

"Чудным образом у меня получилось снять с работы двух этих нетрезвых женщин. Может быть, я даже кому-то спас жизнь, потому что по пьяной лавочке они могли и вены людям порезать, и все что угодно сделать", - считает Игорь.

ИА "Высота 102" обратилось за комментарием в комитет здравоохранения Волгоградской области, где ответили следующее: "По данной ситуации проводится служебная проверка. Известно, что бригада медработников от медосвидетельствования отказалась. Составлен акт "О нахождении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения". Документ подписали свидетели ситуации. Сотрудники отстранены от работы до окончания служебной проверки, по итогам которой будут приняты кадровые решения".



