Расследования

В Волгоградской области увели 2 миллиона рублей на ремонте исправной крыши дома культуры

Расследования 30.03.2021 15:01
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30.03.2021 15:01


В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовного дела о халатности при повторном ремонте исправной кровли. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  в 2018 году в муниципальном бюджетном учреждении культуры «ДК «Октябрь» проводился капитальный ремонт кровли. Стоимость выполненных работ превысила 1 млн рублей. Гарантийный срок на данную кровлю составлял 36 месяцев и должен закончиться в октябре 2021 года. С каким-либо претензиями по качеству выполненных работ директор МБУК «ДК «Октябрь» в адрес подрядной организации не обращалась.
В конце 2019 года директору данного учреждения культуры стало известно о том, что МБУК «Дворец культуры «Октябрь» будет участвовать в мероприятии «Развитие муниципальных домов культуры» проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры» национального проекта «Культура», в связи с чем на ремонт данного Дома культуры выделяется  более 20 млн рублей.
В дальнейшем по результатам конкурсных процедур с компанией-подрядчиком были заключены муниципальные контракты на выполнение ряда ремонтных работ здания МБУК ДК «Октябрь». При этом одним из контрактов вновь предусматривался ремонт кровли здания, на что было потрачено из бюджета более 2 млн 180 тыс.рублей.
Материалы проверки прокуратуры Ленинского района Волгоградской области были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время на основании материалов надзорной проверки в отношении директора МБУК ДК «Октябрь» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела проводится Среднеахтубинским межрайонным отделом  СУ СК РФ по Волгоградской области.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что уголовное дело возбуждено в отношении директора муниципального учреждения "Дворец культуры "Октябрь". Как следует из материалов следствия, крыша в доме культуры стала протекать спустя несколько месяцев после ремонта. Причем сначала подрядчик устранял дефекты, а потом перестал это делать, несмотря на действие гарантийного срока. Однако директор вместо того, чтобы в судебном порядке заставить подрядчика выполнить гарантийный ремонт, решила отремонтировать крышу в рамках предстоящих работ по ремонту здания. 

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