Происшествия

Антитеррористические учения начались в Волгоградской области

Происшествия 26.03.2021 10:02
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26.03.2021 10:02


Сегодня во Фролово Волгоградской области сотрудники спецслужб проводят командно-штабные антитеррористические учения. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области, в соответствии с планом, утвержденным Председателем НАК, отрабатываются действия по организации и проведению контртеррористической операции на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Жителей Волгограда и области просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.

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