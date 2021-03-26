Антитеррористические учения начались в Волгоградской области





Сегодня во Фролово Волгоградской области сотрудники спецслужб проводят командно-штабные антитеррористические учения. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области, в соответствии с планом, утвержденным Председателем НАК, отрабатываются действия по организации и проведению контртеррористической операции на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.





Жителей Волгограда и области просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.



