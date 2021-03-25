Пробки 10 баллов: снегопад парализовал дороги Волгограда

Происшествия 25.03.2021 08:28
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25.03.2021 08:28
Главные магистрали Волгограда сегодня утром сковали 10-балльные пробки. Как сообщает ИА "Высота 102", сильные заторы наблюдаются в Ворошиловском районе на улицах Нежданова, Ардатовской, Автозаводской.
Крайне медленно движется транспорт по улице Череповецкой в границах от остановки "Сельхозтехника" до улицы Ленкоранской, а также по Электролесовской.
В центре Волгограда затруднен проезд машин на Второй Продольной вблизи пересечения с проспектом Жукова и Второго километра.
В Дзержинском районе транспорт стоит на улицах Покрышкина, бульваре 30-летия Победы, улице Землячки возле БСМП №25. Жуткая пробка в Краснооктябрьском районе на улицах Менделеева и Лермонтова.
Напомним, сегодня утром на борьбу с сильным снегопадом вышло порядка 50 единиц техники. Сейчас они очищают основные магистрали Волгограда.
Скриншот: "Яндекс Карты".
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