Пробки 10 баллов: снегопад парализовал дороги Волгограда





Главные магистрали Волгограда сегодня утром сковали 10-балльные пробки. Как сообщает ИА "Высота 102", сильные заторы наблюдаются в Ворошиловском районе на улицах Нежданова, Ардатовской, Автозаводской.





Крайне медленно движется транспорт по улице Череповецкой в границах от остановки "Сельхозтехника" до улицы Ленкоранской, а также по Электролесовской.

В центре Волгограда затруднен проезд машин на Второй Продольной вблизи пересечения с проспектом Жукова и Второго километра.

В Дзержинском районе транспорт стоит на улицах Покрышкина, бульваре 30-летия Победы, улице Землячки возле БСМП №25. Жуткая пробка в Краснооктябрьском районе на улицах Менделеева и Лермонтова.

Напомним, сегодня утром на борьбу с сильным снегопадом вышло порядка 50 единиц техники. Сейчас они очищают основные магистрали Волгограда.

Скриншот: "Яндекс Карты".