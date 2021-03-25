На борьбу с мощным снегопадом в Волгограде вышли больше 50 единиц техники





50 единиц спецтехники очищают дороги Волгограда от снега в эти минуты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, минувшей ночью, когда продолжительный дождь сменился метелью, на улицы города вышли машины муниципальных предприятий «Северное» и «ДСЭР Советского района». С 6 утра с усилением снегопада группировка спецтехники была дополнена 25 КДМ, а также тракторами-щетками и машинами, оборудованными снегоотвалами.

В первую очередь проводится очистка дорог, по которым проложены маршруты общественного транспорта и главные транспортные артерии областного центра, после чего бригады постепенно переместятся на соединительные проезды и второстепенные улицы. Учитывая температуру воздуха, обработка противогололедными реагентами не производится, рабочие при помощи техники очищают покрытие от снежных масс.



