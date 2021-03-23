



В Волгограде завершено расследование уголовного дела о торговле поддельными справками об инвалидности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, предполагаемых посредников во взяточничестве в ближайшее время может ожидать суд. Фигурантами являются 52-летний житель Кировского района Волгограда и 61-летний мужчина из Среднеахтубинского.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы подельники помогли оформить шесть липовых документов об инвалидности общей стоимостью 820 тысяч рублей. Тариф для одного «инвалида» составляет, такими образом, порядка 137 тысяч рублей. Мужчины являлись посредниками при передаче денег документоведу одного из территориальных подразделений областного бюро медико-социальной экспертизы. Эта женщина выполняла ключевую роль и вела переговоры с врачами, а также своим руководством о выдаче ценных для клиентов бумаг. Через посредников она подавала «заявки» на оформление документов, после чего озвучивала стоимость услуги. Часть суммы, полученной от посредников, сотрудница учреждения оставляла себе, а остальные деньги отдавала другим должностным лицам.

По ходатайству следствия, на имущество обоих обвиняемых (два земельных участка, два жилых помещения и трехкомнатную квартиру) наложен арест. В ходе домашних обысков у мужчин было изъято свыше 850 тысяч рублей, а также евро и доллары суммарным объемом порядка 160 тысяч рублей.

Преступная деятельность была пресечена в результате совместной работы следователей СУ СКР, оперативных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области.

В настоящее время расследование основного уголовного дела продолжается. В связи с тем, что посредники полностью признали свою вину и рассказали об обстоятельствах преступной деятельности, материалы следствия в их отношении выделены в отдельное производство. В ближайшее время уголовные дела с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.



