Общество

Авторы лживой рекламы о «продаже» парка в Волгограде попытались оправдаться

Общество 18.03.2021 18:47
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18.03.2021 18:47


Ответственность за распространение фейковой рекламы о продаже муниципального парка взяло на себя агентство недвижимости «Инвест-Волгоград». Как заявила ИА «Высота 102» представитель компании Ирина Чернышева, рекреационная зона по улице Николая Отрады,32 в действительности не продается под коммерческую застройку. «Хотелось бы извиниться перед волгоградцами, если кого-то из них наше объявление ввело в заблуждение», - пояснила представитель организации. Данный ролик агентство недвижимости готовило для своего клиента – арендатора участка.
Напомним, несколько дней назад в соцсетях появился рекламный ролик о продаже 2 га земли на Спартановке. В видео заявлялось, что участок, который назвали "Bank Stadium", подойдет под строительство торгового центра, жилого комплекса, автосалона или гостиницы. Объявление вызвало возмущение общественности, поскольку в 2018 году власти заявляли о благоустройстве этой территории, которая является зоной отдыха. Администрация города  выступила с опровержением информации, которая содержалась в размещенном видео. В мэрии отметили, что строительство крупных объектов там невозможно, поскольку земля имеет рекреационное назначение.  С 2018 года  участок находится в долгосрочной аренде у ООО «Кристалл», которое намеревалось возвести физкультурно-оздоровительный комплекс рядом с парком, где уже появились теннисные корты и каток.
На самом деле, как пояснили в фирме «Инвест Волгоград», речь идет о продаже не земли, а расположенных на нем объектов недвижимости, в том числе торговых павильонов. Также пользователь участка готов уступить третьи лицам право аренды территории.
Корреспондент информагентства связался по телефону с представителями агентства недвижимости. Однако те не смогли прояснить, по какой причине опубликованная информация оказалась обманом. Также в фирме затруднились ответить на вопрос: согласовывался ли текст рекламы с арендатором участка. На эти темы риэлторы предложили журналистам побеседовать на пресс-конференции, которую они организуют на следующей неделе.
«Нынешний арендатор земли в данный момент не располагает средствами, чтобы довести задуманный проект до конца. Поэтому готов продать павильоны и переуступить право аренды инвестору, который сможет внести  весомый вклад в развитие этой  городской  территории», - заключили в агентстве недвижимости.
Фото: это объявление появилось на месте удаленного скандального видеоролика.

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