Авторы лживой рекламы о «продаже» парка в Волгограде попытались оправдаться





Ответственность за распространение фейковой рекламы о продаже муниципального парка взяло на себя агентство недвижимости «Инвест-Волгоград». Как заявила ИА «Высота 102» представитель компании Ирина Чернышева, рекреационная зона по улице Николая Отрады,32 в действительности не продается под коммерческую застройку. «Хотелось бы извиниться перед волгоградцами, если кого-то из них наше объявление ввело в заблуждение», - пояснила представитель организации. Данный ролик агентство недвижимости готовило для своего клиента – арендатора участка.

физкультурно-оздоровительный комплекс рядом с парком, где уже появились теннисные корты и каток. Напомним, несколько дней назад в соцсетях появился рекламный ролик о продаже 2 га земли на Спартановке. В видео заявлялось, что участок, который назвали "Bank Stadium", подойдет под строительство торгового центра, жилого комплекса, автосалона или гостиницы. Объявление вызвало возмущение общественности, поскольку в 2018 году власти заявляли о благоустройстве этой территории, которая является зоной отдыха. Администрация города выступила с опровержением информации, которая содержалась в размещенном видео. В мэрии отметили, что строительство крупных объектов там невозможно, поскольку земля имеет рекреационное назначение. С 2018 года участок находится в долгосрочной аренде у ООО «Кристалл», которое намеревалось возвести

На самом деле, как пояснили в фирме «Инвест Волгоград», речь идет о продаже не земли, а расположенных на нем объектов недвижимости, в том числе торговых павильонов. Также пользователь участка готов уступить третьи лицам право аренды территории.

Корреспондент информагентства связался по телефону с представителями агентства недвижимости. Однако те не смогли прояснить, по какой причине опубликованная информация оказалась обманом. Также в фирме затруднились ответить на вопрос: согласовывался ли текст рекламы с арендатором участка. На эти темы риэлторы предложили журналистам побеседовать на пресс-конференции, которую они организуют на следующей неделе.

«Нынешний арендатор земли в данный момент не располагает средствами, чтобы довести задуманный проект до конца. Поэтому готов продать павильоны и переуступить право аренды инвестору, который сможет внести весомый вклад в развитие этой городской территории», - заключили в агентстве недвижимости.

Фото: это объявление появилось на месте удаленного скандального видеоролика.