Происшествия

В Кировском районе Волгограда младенец утонул в ванной

Происшествия 17.03.2021 20:57
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17.03.2021 20:57


8-месячный ребенок утонул в ванной сегодня в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, по предварительным данным, мама мальчика оставила ребенка с 16-летним братом, а сама ушла в магазин. В какой-то момент подросток заметил, что малолетнему необходимо провести гигиенические процедуры, в связи с чем он решил его искупать. Набрав воды в ванну примерно на 7 сантиметров, мальчик посадил малыша на дно и вышел из комнаты на несколько минут. По возвращении он обнаружил младенца без сознания, о чем сразу же сообщил матери. Прибежавшая в квартиру женщина вызвала Скорую помощь. Пока медики ехали, она самостоятельно пыталась его откачать. К несчастью, спасти ребенка не удалось.
Старший брат пострадавшего госпитализирован для оказания психологической помощи. Причина смерти погибшего будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту следственными органами организована процессуальная проверка.

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