ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара Саидова

Федеральные новости 15.03.2021 16:46
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15.03.2021 16:46
Сегодня сотрудники Центрального аппарата ФСБ России задержали начальника Астраханской таможни генерал-майора Ильдара Саидова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают федеральные СМИ. По предварительным данным, Саидова заподозрили в занижении пошлин для определенных компаний.
Задержанного доставят в Москву для проведения дальнейших следственных действий.
Саидов был назначен начальником Астраханской таможни в июне 2017 года. В его подчинение входили таможенные посты в Красноармейском, Дзержинском, Советском, Михайловском районах, в Аэропорту Волгограда и в Волжском.
Фото: пресс-служба Астраханской таможни
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