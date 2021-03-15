Федеральные новости

ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара Саидова

Федеральные новости 15.03.2021 16:46
0
15.03.2021 16:46


Сегодня сотрудники Центрального аппарата ФСБ России задержали начальника Астраханской таможни генерал-майора Ильдара Саидова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают федеральные СМИ. По предварительным данным, Саидова заподозрили в занижении пошлин для определенных компаний.
Задержанного доставят в Москву для проведения дальнейших следственных действий.  
Саидов был назначен начальником Астраханской таможни в июне 2017 года. В его подчинение входили таможенные посты в Красноармейском, Дзержинском, Советском, Михайловском районах, в Аэропорту Волгограда и в Волжском. 
Фото: пресс-служба Астраханской таможни

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Федеральные новости
11.03.2021 13:44
Федеральные новости 11.03.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2021 12:55
Федеральные новости 10.03.2021 12:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.03.2021 19:21
Федеральные новости 06.03.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2021 20:50
Федеральные новости 02.03.2021 20:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.02.2021 12:19
Федеральные новости 28.02.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.02.2021 20:14
Федеральные новости 22.02.2021 20:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.02.2021 11:03
Федеральные новости 20.02.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.02.2021 09:43
Федеральные новости 16.02.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.02.2021 16:21
Федеральные новости 12.02.2021 16:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.02.2021 14:20
Федеральные новости 09.02.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.02.2021 17:18
Федеральные новости 02.02.2021 17:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.01.2021 12:40
Федеральные новости 30.01.2021 12:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.01.2021 16:56
Федеральные новости 26.01.2021 16:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.01.2021 22:01
Федеральные новости 23.01.2021 22:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.01.2021 20:00
Федеральные новости 19.01.2021 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:48
Масленица с цифрой: «Ростелеком» поддержал первые массовые гуляния в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
«Я говорил отцу – будет война»: на кладбище в Волгограде разразился очередной скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
СК озвучил подробности о смерти ведущей во время праздника в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубляСмотреть фотографии
17:09
Легковушка совершила кувырок и приземлилась на крышу после ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара СаидоваСмотреть фотографии
16:25
«Скромный и смелый»: в Волжском нашли героя, который спас провалившихся под лед двоих мальчиковСмотреть фотографии
15:58
Адвокат сдал адвоката: приговор о подмене за доллары доказательств по уголовному делу вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
«Волгоградэнергосбыт»: робот «Алёна» по телефону запишет показания счетчиковСмотреть фотографии
14:42
Глава поселка в Волгоградской области фиктивно трудоустроил водителем директора Дома культурыСмотреть фотографии
14:22
Сносить не будут: власти Волгограда идут на мировую с жильцами двух самостроевСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде вынесли приговор убийце-расчленителю из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
14:02
Житель Волгоградской области нарушил восьмую заповедь и украл драгоценный кубок прямо из храмаСмотреть фотографии
13:21
Региональный оператор предупреждает: вы не платите, а ваш долг растетСмотреть фотографии
13:12
Самолечением не занимались: как коронавирус убил семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Потерял голову и деньги: волгоградец пожалел о знакомстве в Telegram с «девушкой» мужского полаСмотреть фотографии
12:50
Отдыхать – не работать: что качают волгоградцы в городских паркахСмотреть фотографии
12:38
Жительницу Волгоградской области мстительный ухажер сделал путаной в соцсетиСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде два треснувших дома признали аварийнымиСмотреть фотографии
11:47
Более 1000 волгоградских школьников приняли участие в онлайн-уроках «Осторожно - поезд!»Смотреть фотографии
11:27
В центре Волгограда «нулевку» частично закрывают для движения по ночамСмотреть фотографии
11:22
«Должны быть готовы»: волгоградский губернатор озвучил неблагоприятный прогноз по весеннему паводкуСмотреть фотографии
10:34
ВТБ запускает мобильного оператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Машина в хлам, а он живой: пьяный водитель легковушки врезался в фуру в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде пожарный поезд пригнали для тушения горящего вагона с серойСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде на сжигание чучела Масленицы пришли 70 тысяч горожанСмотреть фотографии
09:46
Собственнику затонувшего под Волгоградом «Баламута» выставили счет на 82 млн рублейСмотреть фотографии
09:20
Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитетСмотреть фотографии
09:19
Корни беспощадно разрушают руины исторического дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:05
Волгоградский производитель суперполезной овсянки представил новинки продукцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 