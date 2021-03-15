ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара Саидова





Сегодня сотрудники Центрального аппарата ФСБ России задержали начальника Астраханской таможни генерал-майора Ильдара Саидова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают федеральные СМИ. По предварительным данным, Саидова заподозрили в занижении пошлин для определенных компаний.

Задержанного доставят в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

Саидов был назначен начальником Астраханской таможни в июне 2017 года. В его подчинение входили таможенные посты в Красноармейском, Дзержинском, Советском, Михайловском районах, в Аэропорту Волгограда и в Волжском.

Фото: пресс-служба Астраханской таможни