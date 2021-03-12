Общество

Волгоградцы объедятся блинами за сто рублей

Общество 12.03.2021 12:18
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12.03.2021 12:18


Приготовление 25 блинов обойдется волгоградцам в сумму чуть более 100 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость основных продуктов, которые понадобятся для приготовления главного угощения на Масленицу, подсчитали в Волгоградстате. Так, на горку блинов уйдет 2 яйца (15,11 рубля), литр молока (56,37 рубля), 200 граммов подсолнечного масла (22,69 рубля), 100 граммов сахара (4,52 рубля), полкилограмма муки (16,69 рубля). Всего, таким образом, на горку блинов, которыми можно накормить всю семью, придется потратить 115 рублей 38 копеек. 

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