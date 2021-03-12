Под Волгоградом школьница утонула в погребе

Расследования 12.03.2021 09:47
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12.03.2021 09:47
Трагедия произошла в поселке Котлубань Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, накануне вечером на территории частного домовладения в погребе, заполненном грунтовыми водами, было обнаружено тело 13-летней девочки. По предварительной информации, шестиклассница утонула.
В СУ СКР по Волгоградской области информацию о гибели ребенка подтвердили. Организована доследственная проверка.
По предварительным данным, девочка погибла, когда родителей не было дома. Известно, что супруги занимаются разведением крупного рогатого скота. Они уехали в Волгоград за покупками, дома остались 18-летний сын и 13-летняя дочь. После возвращения из школы девочка вышла во двор на прогулку, а брат пошел ухаживать за скотиной. В какой-то момент он решил попросить сестру о помощи, но найти ее не смог. Родители, которые приехали домой, также подключились к поискам дочери. Ее тело они обнаружили в одной из хозяйственных построек, в которой имелся спуск в подземное хранилище, затопленное грунтовыми и талыми водами. Зайдя в помещение, мать обратила внимание, что прикрывавшие отверстие доски сдвинуты с места, а заглянув вниз увидела, что там находится ее дочь. При помощи лестницы родители самостоятельно извлекли ребенка из погреба, однако девочка признаков жизни не подавала. Причина смерти несовершеннолетней будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.
Известно, что семья, где воспитывался ребенок, характеризуется положительно.
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