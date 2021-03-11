Новая схема движения обернулась мегапробкой на мосту через Волжскую ГЭС





Эксперимент с новой схемой движения на мосту через Волжскую ГЭС обернулся жесткой пробкой. «Едем из Волжского до шлюзов уже 40 минут, - рассказала ИА "Высота 102" пассажирка маршрутки №123. – Легковых автомобилей полно. Такое ощущение, что никто не прислушался к предупреждениям о проблемах с движением. А может, не все знали». При этом, по свидетельству волжан, которые выбрали другой путь в Волгоград, дорога "Средняя Ахтуба-Краснослободск" свободна.

Напомним, ранее в администрации Волжского сообщили о том, что на мосту через ГЭС сегодня в тестовом режиме с 6 утра до 23-00 будет действовать реверсивная схема движения. На это время вводится ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 тонн по мостовому переходу. Водителям рекомендовали по возможности воздержаться в этот день от поездок по данному маршруту.

В мэрии пояснили, что ведение реверсивного движения планируется в целях соблюдения сроков дорожных работ на мостовом комплексе ГЭС. Транспортные средства встречных направлений будут пропускать по одной полосе с помощью светофорного регулирования.



