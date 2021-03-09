



Двое подростков 14 и 15 лет в Светлоярском районе ударили электрошокером и украли электронную сигарету у своего одноклассника. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию обратилась женщина с заявлением об избиении ее 14-летнего сына.

Полиция установила личности преступников. Ими оказались одноклассники потерпевшего. Подростки признались, что преследовали своего знакомого до подъезда, где избили его, ударили по руке электрошокером и отобрали курительное устройство, чтобы использовать в личных целях.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



