Происшествия 09.03.2021 14:01
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09.03.2021 14:01
Двое подростков 14 и 15 лет в Светлоярском районе ударили электрошокером и украли электронную сигарету у своего одноклассника. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию обратилась женщина с заявлением об избиении ее 14-летнего сына.
Полиция установила личности преступников. Ими оказались одноклассники потерпевшего. Подростки признались, что преследовали своего знакомого до подъезда, где избили его, ударили по руке электрошокером и отобрали курительное устройство, чтобы использовать в личных целях.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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