Общество

Маршрутка №46с заберет волгоградцев из частного сектора на улице Качинцев

Общество 04.03.2021 18:25
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04.03.2021 18:25


В Волгограде маршрутное такси №46с поменяет схему движения с 9 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе администрации города, маршрутки, которые следуют со стороны Тракторозаводского района, будут поворачивать с ул. им. Покрышкина на ул. Р.Гамзатова. Далее микроавтобус проследует на Вторую продольную и повернет в сторону ул. Качинцев и продолжит движение до проспекта им. Маршала Жукова. После этого 46с вернется на свой обычный маршрут с конечной остановкой возле трамвайного кольца на пересечении улиц 51-й Гвардейской и Космонавтов в Дзержинском районе.
В мэрии уточнили, что такое изменение повысит транспортную обеспеченность частного сектора на улице Качинцев (остановки общественного транспорта «Магазин», «Зигзаг», «Школа № 41»). 
Отметим, что по данному участку также курсируют автобусы № 35 «Волгоградский оптово-строительный рынок – Больничный комплекс» и маршрутное такси №50 «Комарово – гипермаркет «Магнит» (Семь Ветров).
 


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